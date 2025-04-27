شركة TCL تكشف النقاب عن سلسلة تلفزيونات C6K QD-Mini LED الجديدة
صور فائقة التميّز، مدعومة بتقنية QD-Mini LED
تتميّز تلفزيونات C6K من TCL بتقنية QD-Mini LED المتطورة، مع أكثر من 512 منطقة تعتيم محلي، وسطوع عالي بتقنية HDR، ونطاق لوني واسع، ما يوفّر ألواناً نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة وتبايناً مذهلاً، لضمان عرض كل مشهد بأقصى درجات الواقعية والروعة السينمائية.
ارتقاء بمعايير قوة تقنية Mini LED
تغطي تقنية التحكم الشامل في الهالة الحصرية من TCL كامل عملية العرض والأداء الرائد، بدءاً من توليد الضوء ووصولاً إلى تكوين الصورة، وذلك من خلال دمج رقائق إضاءة قوية عالية الكفاءة وتقنية العدسات المطوّرة داخلياً، إلى جانب بنية مايكرو OD الفائقة، وخوارزميات دقيقة للتحكم في الضوء والظل، وتقنية ألواح CSOT HVA المتطورة المنتجة ذاتياً لدى TCL. وتُسهم هذه الابتكارات المتكاملة في تقليل ظاهرة الهالة بشكل كبير، وتحسين مستويات اللون الأسود، وضمان وضوح الصورة من جميع الزوايا.
ومن خلال معالجة تأثيرات الهالة الشائعة وتحسين التحكم بالضوء في كل مرحلة، تقدّم TCL تبايناً لا مثيل له، وعمقاً بصرياً مذهلاً، ودقة فائقة في الصورة حتى في البيئات ذات الإضاءة الساطعة.
أبرز مزايا سلسلة تلفزيونات TCL C6K
. تقنية QLED:
مواد كريستالية كمومية متطورة من الجيل القادم توفّر نطاق ألوان واسعاً، لمشاهد نابضة تدوم طويلاً
. معدل تحديث أصلي 144 هرتز
حركة فائقة السلاسة والانسيابية لمشاهد الألعاب الإلكترونية والمنافسات الرياضية والمشاهد السريعة
. نظام صوتي ONKYO 2.1 Hi-Fi:
صوت سينمائي غامر مدعوم بتقنيتي Dolby Atmos و DTS Virtual:X
. تصميم فائق النحافة:
هيكل أنيق بسمك لا يتجاوز سمكه 60 ملم، مع إمكانية التثبيت المغناطيسي على الحائط، كتحفة فنية رائعة
. شاشة غير لامعة (85 و98 بوصة):
شاشة مقاومة للمعان والانعكاس، لضمان مشاهدة مريحة دون تشويش حتى في الأماكن شديدة الإضاءة.
. لوحات HVA عالية التباين (75 بوصة وما دون):
نسبة تباين أصلية تبلغ 1:7000 وزوايا مشاهدة فائقة الاتساع، لدرجات لون أسود أعمق وتفاصيل أكثر وضوحاً وثراء.
تجربة رائدة لكل منزل
سواءً كنت من عشّاق الألعاب، أو شغوفاً بمتابعة مباريات كرة القدم، أو تتطلّع للاستمتاع بروعة الأفلام السينمائية، فإن سلسلة C6K من TCL توفّر أداءً فائقاً عبر جميع أنماط المحتوى. وتتوفر السلسلة الجديدة بمقاسات متعددة للشاشات، بما في ذلك الأحجام التي تتمتع بشعبية محلياً مثل 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة، و98 بوصة، لتجعل من كل غرفة معيشة مساحة ترفيهية غامرة ترتقي بمستوى المشاهدة إلى آفاق جديدة بالكامل.
التوافرية:
ستتوفر سلسلة تلفزيونات C6K QD-Mini LED من TCL اعتباراً من شهر أبريل 2025 لدى منافذ البيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية الرائدة xxx عبر مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
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