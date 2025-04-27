شركة TCL تكشف النقاب عن سلسلة تلفزيونات C6K QD-Mini LED الجديدة

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة TCL إلكترونيكس، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والمصنّفة في المرتبة الأولى عالمياً في فئة تلفزيونات Mini LED، بفخر عن إطلاق سلسلتها الجديدة من تلفزيونات C6K QD-Mini LED في المملكة العربية السعودية. وتقدّم هذه السلسلة الجديدة أداءً لا يُضاهى وقيمة استثنائية، حيث تُعيد تعريف تجربة الترفيه المنزلي من خلال الجمع بين تقنيات العرض المتطورة من الجيل القادم، والتصميم الأنيق، والصوت الغامر.

صور فائقة التميّز، مدعومة بتقنية QD-Mini LED

تتميّز تلفزيونات C6K من TCL بتقنية QD-Mini LED المتطورة، مع أكثر من 512 منطقة تعتيم محلي، وسطوع عالي بتقنية HDR، ونطاق لوني واسع، ما يوفّر ألواناً نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة وتبايناً مذهلاً، لضمان عرض كل مشهد بأقصى درجات الواقعية والروعة السينمائية.

ارتقاء بمعايير قوة تقنية Mini LED

تغطي تقنية التحكم الشامل في الهالة الحصرية من TCL كامل عملية العرض والأداء الرائد، بدءاً من توليد الضوء ووصولاً إلى تكوين الصورة، وذلك من خلال دمج رقائق إضاءة قوية عالية الكفاءة وتقنية العدسات المطوّرة داخلياً، إلى جانب بنية مايكرو OD الفائقة، وخوارزميات دقيقة للتحكم في الضوء والظل، وتقنية ألواح CSOT HVA المتطورة المنتجة ذاتياً لدى TCL. وتُسهم هذه الابتكارات المتكاملة في تقليل ظاهرة الهالة بشكل كبير، وتحسين مستويات اللون الأسود، وضمان وضوح الصورة من جميع الزوايا.

ومن خلال معالجة تأثيرات الهالة الشائعة وتحسين التحكم بالضوء في كل مرحلة، تقدّم TCL تبايناً لا مثيل له، وعمقاً بصرياً مذهلاً، ودقة فائقة في الصورة حتى في البيئات ذات الإضاءة الساطعة.

أبرز مزايا سلسلة تلفزيونات TCL C6K

. تقنية QLED:

مواد كريستالية كمومية متطورة من الجيل القادم توفّر نطاق ألوان واسعاً، لمشاهد نابضة تدوم طويلاً

. معدل تحديث أصلي 144 هرتز

حركة فائقة السلاسة والانسيابية لمشاهد الألعاب الإلكترونية والمنافسات الرياضية والمشاهد السريعة

. نظام صوتي ONKYO 2.1 Hi-Fi:

صوت سينمائي غامر مدعوم بتقنيتي Dolby Atmos و DTS Virtual:X

. تصميم فائق النحافة:

هيكل أنيق بسمك لا يتجاوز سمكه 60 ملم، مع إمكانية التثبيت المغناطيسي على الحائط، كتحفة فنية رائعة

. شاشة غير لامعة (85 و98 بوصة):

شاشة مقاومة للمعان والانعكاس، لضمان مشاهدة مريحة دون تشويش حتى في الأماكن شديدة الإضاءة.

. لوحات HVA عالية التباين (75 بوصة وما دون):

نسبة تباين أصلية تبلغ 1:7000 وزوايا مشاهدة فائقة الاتساع، لدرجات لون أسود أعمق وتفاصيل أكثر وضوحاً وثراء.

تجربة رائدة لكل منزل

سواءً كنت من عشّاق الألعاب، أو شغوفاً بمتابعة مباريات كرة القدم، أو تتطلّع للاستمتاع بروعة الأفلام السينمائية، فإن سلسلة C6K من TCL توفّر أداءً فائقاً عبر جميع أنماط المحتوى. وتتوفر السلسلة الجديدة بمقاسات متعددة للشاشات، بما في ذلك الأحجام التي تتمتع بشعبية محلياً مثل 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة، و98 بوصة، لتجعل من كل غرفة معيشة مساحة ترفيهية غامرة ترتقي بمستوى المشاهدة إلى آفاق جديدة بالكامل.

التوافرية:

ستتوفر سلسلة تلفزيونات C6K QD-Mini LED من TCL اعتباراً من شهر أبريل 2025 لدى منافذ البيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية الرائدة xxx عبر مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.