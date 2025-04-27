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الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

2025-04-27 08:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقالت إن العملية "حققت هدفها بنجاح".
وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وأوضح أن العملية "حققت هدفها بنجاح"، في حين لم تعلق إسرائيل فورًا على ما ذكرته الجماعة اليمنية.
ويعد هذا الاستهداف هو الثاني للقاعدة الجوية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت الجماعة صباح السبت، استهداف نيفاتيم بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، وقالت إن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح".
وأشار سريع إلى أن الجماعة ستواصل تطوير قدراتها العسكرية "بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدو الأميركي".
وأكد استمرار العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم توقفها إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، اعتراض أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا أطلق من اليمن.
وقال إن الصاروخ اعتُرِض قبل دخوله أجواء إسرائيل، مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.
الجزيرة


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