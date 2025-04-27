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الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

2025-04-27 08:11:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن الوطن وخدمة رسالة الدولة الأردنية على الصعد كافة، مشددًا على أن المجلس حريص على علاقة تشاركية مع الإعلام خدمة للمواطنين.
حديث الصفدي جاء لدى تقديمه التهنئة لنقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء المجلس الجديد الذي تم انتخابهم من الهيئة العامة للنقابة الجمعة الماضية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، ومساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة هدى نفاع، ورئيس لجنة التوجيه الوطني فراس قبلان، والنائب حسين العموش.
وشدد الصفدي على احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام أثناء تغطيتها لأعمال المجلس.
من جهته، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة على الحفاظ على مكتسبات منتسبيها والدفاع عنهم، لافتًا إلى أهمية التنسيق ما بين مجلس النواب والنقابة حيال مختلف التشريعات التي تعنى بالجسم الصحفي.

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