16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.



وقال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.



وأشار كناكريه، إلى أن هذه النتائج تأتي انعكاسا مباشرا لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركّز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مبينا أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.