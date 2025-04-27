16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول
وقال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.
وأشار كناكريه، إلى أن هذه النتائج تأتي انعكاسا مباشرا لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركّز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مبينا أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
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