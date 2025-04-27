يوتيوب تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت شركة جوجل اختبار ميزة جديدة في منصة "يوتيوب" تهدف إلى تقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وهي ميزة مماثلة لخاصية "AI Overviews" التي ظهرت مؤخرًا في نتائج بحث "جوجل".



تعتمد هذه الميزة على روبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini" من جوجل، الذي يقوم بتحديد الأجزاء الأكثر فائدة في مقاطع الفيديو بناءً على استفسارات البحث. وتُستهدف هذه الميزة بشكل خاص في حالات البحث عن مراجعات المنتجات أو الأماكن السياحية، حيث يتم تقديم ملخصات مرئية تختصر محتوى الفيديو بما يتناسب مع الموضوعات التي يبحث عنها المستخدم.



حالياً، يتم اختبار هذه الميزة لدى عدد محدود من مشتركي "يوتيوب بريميوم" في الولايات المتحدة فقط، حيث تساعد في تحديد الأجزاء الأكثر ارتباطًا بالبحث مثل "أفضل سماعات عزل الضوضاء" أو "أبرز المتاحف في مدينة سان فرانسيسكو"، وذلك لتوفير وقت المستخدمين وتقديم إجابات سريعة ودقيقة.



لكن هذه الميزة تثير تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على عائدات صنّاع المحتوى، حيث قد تؤدي الملخصات الذكية إلى تقليص عدد المشاهدات المباشرة لمقاطع الفيديو الكاملة، وهو ما أثار جدلًا مشابهًا عندما تم إدخال ميزة "AI Overviews" في نتائج بحث جوجل.



كما يمكن للمستخدمين تقييم الملخصات المقدمة من الذكاء الاصطناعي عبر زر الإعجاب أو عدم الإعجاب. ولم تكشف جوجل بعد عن مدة الاختبار التجريبي أو ما إذا كانت ستعمم الميزة في المستقبل لجميع المستخدمين

لبنان 24