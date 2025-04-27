الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع (1451) حادثا مختلفا، شملت الحالات الإسعافية وحوادث الإنقاذ والإطفاء، ضمن المعدلات القياسية للاستجابة.



وقالت المديرية إن كوادرها تعاملت مع (1316) حالة إسعافية، بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، كما تم التعامل مع (86) حادث إنقاذ، بمعدل زمن استجابة (7:34) دقيقة، و(49) حادث إطفاء، بمعدل زمن استجابة (7:35) دقيقة.



وأكدت المديرية جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.