رابطة الكتاب تعلن عن جوائزها الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رابطة الكتّاب الأردنيين، مساء أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها الرئيس في عمّان، عن جوائزها الجديدة للعام الحالي 2025.



وألقى رئيس الرابطة، الدكتور موفق محادين، في المؤتمر كلمة بيّن فيها أهمية إطلاق هذه الجوائز.



وبيّن عضو الهيئة الإدارية، مسؤول الجوائز في الرابطة، الدكتور مخلد بركات، أن عدد الجوائز يبلغ ست جوائز، ولكل منها تعليماتها وشروطها الخاصة، موضحًا أن الجوائز هي: جائزة الروائي المبدع المرحوم غالب هلسا في جماليات المكان في الرواية الأردنية (دراسات)، وستُطلق ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون للعام 2025، وهي جائزة محلية يشترط أن يكون المتقدم عضوًا في رابطة الكتّاب، وتبلغ قيمتها 2000 دينار، ممولة من إدارة مهرجان جرش؛ وجائزة القاص والبرلماني المرحوم فخري قعوار للقصة القصيرة، وهي جائزة محلية يشترط فيها أن يكون المتقدم عضوًا في الرابطة، وتبلغ قيمتها 1000 دينار، ممولة من عائلة المرحوم فخري قعوار.



واشتملت الجوائز الجديدة أيضًا على جائزة المحامي والأديب المرحوم محمد عياش ملحم، التي ستُمنح تحت محور "سرديات المقاومة عن فلسطين" في مجالي الدراسات والأدب، وتُعد الدورة الثالثة لها، وتبلغ قيمتها 2000 دينار، ممولة من قبل عائلة المرحوم محمد عياش ملحم وتمثلها الدكتورة ريما ملحم؛ وجائزة المناضل القومي القاضي مجلي نصراوين في الدراسات الفكرية القومية العربية، وللجائزة مجلس أمناء، وتبلغ قيمتها 1000 دينار أردني، ممولة من قبل زوجته السيدة ألس عماري.



كما اشتملت على جائزة روضة الفرخ الهدهد لأدب الطفل وثقافته، وتشمل مجالين هما: جائزة كتاب الطفل، وجائزة المنجز الإبداعي في مجال ثقافة الطفل. وهي جائزة محلية يشترط أن يكون المتقدم لها عضوًا في الرابطة، وتبلغ قيمتها 1000 دينار؛ 500 دينار لكل محور، وهي ممولة من قبل الأديبة المبدعة روضة الفرخ الهدهد.



وتضمنت الجوائز أيضًا جائزة أدب الأسرى في مجالي السرد والدراسات، وتُمنح للأعمال التي يكتبها الأسرى من سرد إبداعي أو للدراسات النقدية التي تتناول نماذج من كتابات الأسرى، وتبلغ قيمتها 1000 دينار، ممولة من قبل الدكتور فتحي أبو عرجه.



وأشار الدكتور بركات إلى أن هذه الجوائز الجديدة تضاف إلى الجوائز التي أُعلن عنها مسبقًا بداية العام الحالي، مبينًا أن بقية تفاصيل الجوائز ستُعلن قريبًا لكل جائزة على حدة.