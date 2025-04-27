الملكية الأردنية تحقق ربحًا تشغيليًا بقيمة 11.8 مليون دينار للعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها العادي وغير العادي اليوم الأحد 27/4/2025 بواسطة تقنية الاتصال المرئي الالكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المنتدب للشركة، وأعضاء المجلس، ومندوب مراقب عام الشركات، وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، ومدققي الحسابات (إرنست ويونغ)، وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.



وخلال الاجتماع، جرى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية للعام 2025 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية؛ حيثُ وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود.



وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع، أكّد دروزة على مواصلة الملكيَّةُ الأردنيَّةُ خلالَ عامِ 2024 مسيرتَها بثباتٍ نحوَ تحقيقِ أهدافِها الاستراتيجيةِ، رغمَ التحدياتِ الجسيمةِ التي فرضَتها الأوضاعُ الإقليميةُ والدوليةُ، وفي مُقدِّمتِها تبعاتُ الحربِ على غزَّةَ ولبنان، والتقلباتُ السياسيةُ والاقتصاديةُ التي أثَّرتْ بشكلٍ مباشرٍ على قطاعِ النقلِ الجويِّ وحركةِ السفرِ منْ وإلى الأردن. ورغمَ هذهِ الظروفِ، استطاعَتِ الشركةُ أنْ تُحقِّقَ إنجازاتٍ ملموسةً على الصعيدَيْنِ التشغيليِّ والماليِّ، تُبْرِزُ مرونتَها وقدرتَها على التكيُّفِ والمضيِّ قُدُماً في مسيرتِها نحو التحديث والتقدّم.



واشار دروزة إلى الدور المحوري الذي واصلت الملكية الأردنية أداءه في ربط الأردن بالعالم الخارجي، حيث بقيت، رغم الحرب على غزّة وامتدادها إلى لبنان، خطَّ الاتصال الجوي الثابت والموثوق، وجسرًا جويًّا يربط الأردن بالعالم. وقد أعاد هذا الدور للأذهان محطات تاريخية مشرفة سطرتها الملكية الأردنية، كما حدث أثناء الحصار الجوي على العراق، وفي ذروة أزمة جائحة كورونا، حيث توقفت معظم شركات الطيران العالمية، بينما استمرت الملكية الأردنية في أداء واجبها الوطني، محافظةً على استمرارية الربط الجوي وخدمة المسافرين في أصعب الظروف.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي سامر المجالي ان الملكية الأردنية سعت في عام 2024 إلى تحقيق النمو التشغيلي والمالي والنهوض بالشركة وتحسين مختلف مؤشرات الأداء، فقد حقَّقَتِ الشركة زيادةً في الإيراداتِ، وتحسُّنًا في الربحِ التشغيليِّ، وتقليصًا في الخسائرِ، فقد ارتفعَتِ الإيراداتُ التشغيليَّةُ لتصلَ إلى 745.6 مليونَ دينارٍ، مقارنةً بـ 733.2 مليونَ دينارٍ في عامِ 2023، فيما بلغَ الربحُ التشغيليُّ 11.8 مليونَ دينارٍ مقارنةً بـ 3.2 مليونَ دينارٍ في العامِ السابق، بزيادةٍ تجاوزَتْ 260%. كما استطاعتِ الملكيةُ الأردنيةُ تقليص خسائرها بعدَ الضريبةِ إلى 3.5 مليون دينارٍ في عامِ 2024، مقارنةً بـ 8.7 مليون دينار في عام 2023، ممَّا يعكس تراجعًا في الخسائرِ بنسبةِ 59% ، لافتًا أن هذه المؤشراتُ الإيجابيَّةُ تُجسد ثمرةَ الجهودِ المستمرةِ في ضبطِ التكاليفِ وتحسينِ كفاءةِ الأداءِ، إلى جانبِ تعزيزِ مرونةِ العملياتِ في ظلِّ أوضاعٍ إقليميةٍ شديدةِ التعقيد.

وأضاف المجالي لقد عملت الملكية الأردنية على تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق مزيدٍ من النموّ والتميز، حيثُ شهد عام 2024 العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس التقدّم المستمر في مختلف المجالات، فقد بلغ عدد المسافرين خلال هذا العام حوالي 3.7 مليون مسافر، مسجّلاً نمواً بنسبة 4% مقارنةً بعام 2023. وتمكّنَت الشركةُ من الحفاظ على مستوى متميز في دقة مواعيد الرحلات، إذ وصلت نسبة الالتزام بالانطلاق خلال 15 دقيقة إلى 88% منذ بداية العام. وفي إطار توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت الشركةُ رحلاتٍ مباشرةً إلى وجهاتٍ جديدةٍ شملت لندن ستانستد، ومانشستر في بريطانيا، وموسكو، وبرلين، وطرابلس. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تحديث أسطول الشركة، إذ تسلمت خمس طائرات من طراز Embraer E2 خلال عام 2024، على أن تتسلّم 16 طائرةً إضافيّةً بين شهري حزيران ونهاية عام 2025، وتشمل 14 طائرةً من طراز إيرباص وطائرتين من طراز E2، ضمن مساعي الشركة المستمرة للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحديث أسطولها مع التركيز على تعزيز تجربة السفر وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

وقال إنَّ النتائجَ الماليَّةَ التي تحقَّقَتْ خلالَ هذا العامِ تُؤكِّدُ صوابَ النهجِ الذي تتبعهُ الشركةُ في معالجةِ التحدياتِ واستعادةِ التوازنِ الماليِّ، وإنَّنا ملتزمونَ بمواصلةِ تنفيذِ خططٍ إصلاحيةٍ متكاملةٍ تشملُ إعادةَ هيكلةِ التكاليفِ، وتنويعَ الإيراداتِ، وتوسيعَ شبكةِ الخطوطِ، وتطويرَ نشاطِ الشحنِ الجويِّ، والاستثمارَ في الوحداتِ المساندةِ، إلى جانبِ التركيزِ على العنصرِ البشريِّ وتأهيلِ الكفاءاتِ الوطنيّةِ من خلالِ برامجَ تدريبيةٍ ومؤسسيّةٍ شاملة.كما أنَّ خطةَ التوسُّعِ في الأسطولِ لتصلَ إلى 41 طائرةً بحلولِ عامِ 2028، تُرافِقُها استراتيجيةٌ واضحةٌ لضمانِ جاهزيةِ المواردِ البشريةِ المؤهلةِ، بما يتماشى معَ متطلباتِ هيئةِ تنظيمِ الطيرانِ المدنيِّ، ويُعزِّزُ قدرتَنا على تلبيةِ متطلباتِ التوسّعِ بكفاءةٍ واقتدار ٍالى جانب التزامنا بدورنا في المسؤولية المجتمعية والاستدامة بقطاع الطيران، مؤكدًا ان أنَّ هذهِ الجهودَ، بما تحملهُ من التزامٍ وانضباطٍ ورؤيةٍ واضحةٍ، ستُفضي إلى تحقيقِ الأهدافِ الاستراتيجيةِ للشركةِ، وتُعزِّزُ ثقةَ مساهميها، وترسِّخُ مكانتَها كمُشغِّلٍ وطنيٍّ رائدٍ في قطاعِ النقلِ الجويِّ في المنطقة.

