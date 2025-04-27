التعاونية الأردنية تُقر إجراءات تحفيزية بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم التعاونيات بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025، والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتأكيد على دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي.



ووافق المجلس على تخفيض أجور التدقيق والخدمات بنسبة (50%) للميزانيات الصادرة عن التعاونيات لعام 2025 فقط، إضافة إلى إعفاء التعاونيات حديثة التأسيس من أجور التدقيق وبدل الخدمات لأول ميزانية تصدرها بعد التأسيس اعتباراً من 1/1/2025 وما بعد ذلك التاريخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025.



وقرر المجلس استحداث قسم التعاونيات الزراعية على الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،وذلك نظراً لأهميتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتي يبلغ عددها (342) تعاونية، بنسبة (24%) من إجمالي عدد التعاونيات في المملكة (1442) تعاونية.



كما أقرَّ المناهج المعتمدة دولياً من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) لتدريب أعضاء التعاونيات الفاعلة وحديثة التأسيس من خلال مركز التدريب التعاوني في المؤسسة على برامج (M Coop, Think Coop, Start Coop)، والتي تم مواءمتها وفقاً للسياق الأردني.



وأكد الوزير الحنيفات أن العمل التعاوني يُعد أحد الروافع الاقتصادية التي تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة بين فئتي الشباب والنساء، وخاصة في المحافظات الطرفية، مشيراً إلى أهمية القطاع التعاوني إلى جانب القطاعين العام والخاص في توفير فرص العمل.



وقال إن الحكومة تولي هذا القطاع الرعاية والاهتمام لذلك عملت ومن خلال المؤسسة التعاونية على إعداد مشروع قانون تعاون جديد، وهو الآن قيد النظر من قبل مجلس النواب، وذلك بهدف النهوض بالتعاونيات من خلال تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاوني لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية.



بدوره أشاد المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي بقرارات مجلس الإدارة التي اتخذت بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، كونها تسهم في تحفيز الحركة التعاونية الأردنية وتخفيف العبء عن التعاونيات وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة.



وأكد المضي قدماً في تنفيذ سلسلة من الفعاليات بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات بما يخدم المجتمعات المحلية إلى جانب تلك القرارات التحفيزية، مضيفاً أن العمل التعاوني سيشهد قفزاتٍ نوعيةٍ مع إقرار قانون التعاون لسنة 2025.