التحديات التي نأمل أن تتعامل معها نقابة الصحفيين بجدية

MENAFN - Amman Net) نهنئ نقيب الصحفي الزميل طارق المومني ونائب النقيب الزميل عوني الداود وباقي أعضاء الهيئة الإدارية على حصولهم على ثقة الهيئة العامة للنقابة. ونأمل أن يتم التعامل بجدية مع العديد من المشاكل التنظيمية والإدارية ضمن النظام والسياسات والأعراف الناتجة عن سنوات من العمل بطريقة مغلقة على الكادر الصحفي الواسع في الأردن.

ورغم المطالبات المقدمة من خريجي الصحافة للانضمام إلى النقابة، ومع احترام تلك المطالبات، إلا أنني أعتقد أن الأولويات الأكثر أهمية والتي تحتاج إلى معالجة سريعة تكمن في التعامل الإيجابي مع جيش الصحفيين العاملين في مهنة المتاعب، والذين لا يزالون خارج النقابة لأسباب غير قانونية أو تنظيمية، بل بسبب العقبات الموضوعة وتأجيل التعامل مع طلبات الانتساب التي مرّ بعضها سنوات دون معالجة.

من المعروف عالميًا وعلى المستوى النقابي أن قوة أي نقابة تكمن في تمثيلها الواسع للقطاع الذي تعمل فيه. لكن من خلال التجارب والمتابعة خلال العقود السابقة، فإن نقابة الصحفيين الأردنية تُعَدّ من النقابات المهنية التي تضع الصعوبات للانضمام بدلًا من أن توسع رقعة التمثيل، وترحب وتشجع الصحفيين على الانضمام.

قد تكون بعض الصعوبات ناتجة عن التغيير الكبير الذي يشهده العالم، والذي وسّع من أنواع وأشكال وسائل الإعلام. كما يعكس الخلط غير الصحي بين المؤسسات الإعلامية والصحفيين، حيث يتم وضع عراقيل أمام الصحفيين للانضمام بناءً على أن مؤسساتهم الصحفية غير متجاوبة مع هذا المطلب أو ذاك. فما هو المنطق في معاقبة زميل أو زميلة على أسس غير متعلقة بعملهم؟ بالعكس، فإن ضم الصحفي للنقابة قد يساعد على حل أي إشكال – إن وجد – للمؤسسة الصحفية.

وهناك إشكاليات أخرى مرتبطة بموضوع الإعلام والصحفيين، أبرزها وجود الإعلام الإلكتروني. فمن ناحية، تعامل الدولة الأردنية الصحف الإلكترونية كما تعامل الصحف الورقية، إلا أن النقابات السابقة استمرت في التعامل مع الصحفيين الإلكترونيين بحذر، ووضعت عراقيل أمام انضمامهم، مما أسفر عن وجود مئات الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية، الذين يعتاشون من عملهم الصحفي، بينما هم خارج غطاء النقابة. فما هو ذنب الصحفي الإلكتروني إذا كانت النقابة ترفضه؟ خاصة أن النقابة تُصر على أنها البيت الوحيد للصحفيين. لذلك، ينبغي إما قبول الصحفيين الإلكترونيين أو السماح لهم بتشكيل نقابة أو تجمع خاص بهم.

بالإضافة إلى العاملين بشكل كامل في العمل الصحفي، هناك صحفيون يعملون مع عدد من المؤسسات الصحفية بشكل مستقل (freelance)، ويتم أيضًا حجب مشاركتهم. في المقابل، نرى العديد من النقابات الصحفية، مثل نقابة فلسطين، تفتح الباب أمام من يعمل فعليًا ويتلقى مخصصات مالية من وسائل الإعلام. يمكن الاتفاق على معايير تُثبت أن المتقدم يعمل مع حد أدنى من المؤسسات الإعلامية، ويحصل على مخصصات مالية مقابل عمله.

كما أن هناك مهن إعلامية غامضة من حيث طبيعتها، مثل المصور الصحفي، مساعد المصور، مؤلف المونتاج، والصحفي المتخصص (رياضة، إعلام مجتمعي، علوم، بيئة، صحافة دينية، وغيرها)، والتي لا يتم تمثيل العاملين فيها في النظام الحالي للنقابة. وقد زاد الإعلام المرئي والمسموع من عدد الصحفيين العاملين في الإذاعات والتلفزيونات المحلية والدولية، وغالبيتهم خارج مظلة النقابة.

إضافةً إلى هذه الفئات، هناك الصحفيون العرب والأجانب المقيمون في الأردن، الذين لا يمتلكون جسمًا تمثيليًا.

بعض ما تم ذكره قد يصعب تعديله، ولكن النقابة لا تستطيع الادعاء بأنها تمثل كل الصحفيين في الأردن بينما تمنع البعض من المشاركة ولا تسمح لهم بتشكيل جسم يتابع أوضاعهم ويدافع عن حقوقهم.

يمر الأردن والإقليم والعالم بتغييرات كبيرة في مجال الصحافة والإعلام، ولكننا لا نرى معالجة فعلية في عمل ونظام وتشريعات الإعلام. بعض هذه الأمور يمكن معالجتها من خلال اللوائح الداخلية للنقابة، والبعض الآخر يتطلب كسب تأييد المشرّع الأردني لتعديل التشريعات الإعلامية، للتعامل مع التعددية الإعلامية الحالية ودخول عالم الإعلام الرقمي.

إضافة إلى موضوع عضوية النقابة، هناك أمور بحاجة إلى معالجة فورية، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والذي لا يفرق بين مواطن وصحفي سواء كان عضوًا في نقابة الصحفيين أم لا. هل يُعقل أن المادة الصحفية المنشورة إلكترونيًا يتم توقيف الصحفي عليها، بينما نفس المادة إذا نشرت ورقيًا لا يحق للمدعي العام توقيف الصحفي عليها؟ هناك ضرورة للعمل الجاد لضمان حرية التعبير، والتوقف الكامل عن توقيف الصحفي فيما يتعلق بما ينشره، وهو أمر أصر عليه جلالة الملك عبد الله في أكثر من لقاء.

مرة أخرى، نتمنى لنقابة الصحفيين التوفيق والشجاعة في تحمل المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقها، آملين أن يتم الحوار الجاد مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لإيجاد حلول عملية ومناسبة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصحفيين.

أخبار مقالات داود كُتّاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي.Radio Al-Balad اخر الاخبار موديز: الاقتصاد الأردني يظهر مرونة رغم الضغوط والتحديات 16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول قرار تأنيث الكوادر التعليمية لمدراس الذكور حتى الصف السادس حديث مواقع التواصل .. استمع الدولة والإسلاميون في الأردن... المنعرَج والفرصة الدولة والإسلاميون في الأردن... المنعرَج والفرصة بدء تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس فما دون