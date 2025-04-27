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الاحتلال يعتدي على مواطنين قرب حاجز زعيم شرق القدس

الاحتلال يعتدي على مواطنين قرب حاجز زعيم شرق القدس

2025-04-27 08:10:49
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مواطنين بعد ايقاف مركبتهم قرب حاجز الزعيم العسكري شرق القدس المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال قاموا بإيقاف مركبة، خلال مرورها من الحاجز، واعتدوا بالضرب على ركابها بعد إجبارهم على الترجل منها، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض.

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