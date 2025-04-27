ذكاء اصطناعي قاتل.. تحقيق يكشف تفاصيل استخدام إسرائيل لتقنيات متطورة في حربها على غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / PNN - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تفاصيل مثيرة تتعلق باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عملياته العسكرية ضد قطاع غزة ولبنان، مما أثار موجة قلق دولية حيال تداعيات هذه التقنيات على مستقبل الحروب.

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق موسع، أن "إسرائيل" لجأت إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تشمل أدوات لتحديد المواقع، وتقنيات للتعرف على الوجوه، وتحليل المحتوى العربي، في حربها التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأشارت إلى أن هذه الابتكارات اُختبرت ميدانياً لأول مرة، مما أثار جدلاً أخلاقياً واسعاً في الأوساط الدولية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الدافع لاستخدام هذه التقنيات كان الفشل في تعقب القيادي في حركة حماس إبراهيم بياري داخل أنفاق غزة، مما دفع "الجيش" إلى استخدام أداة صوتية متطورة طورها مهندسو الوحدة 8200، مكّنت من تحديد موقعه التقريبي عبر تحليل مكالماته.

وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّت "إسرائيل" غارة جوية أسفرت عن استشهاده، لكنها تسببت أيضاً بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 125 مدنياً، وفق منظمة "إيروورز" البريطانية.

وخلال الأشهر التالية، واصلت "إسرائيل" تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير أنظمة للتعرف على "الوجوه المتضررة"، ونماذج لغوية ضخمة لتحليل اللهجات العربية، إضافة إلى أدوات لاختيار أهداف الغارات الجوية تلقائياً.

وأكدت الصحيفة أن مركزاً يعرف بـ"الاستوديو"، يضم خبراء من الوحدة 8200 ومتخصصين من شركات تكنولوجيا كبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"ميتا"، تولى تطوير هذه التقنيات.

رغم الإشادة بالتقدم التقني، أقرّ ضباط إسرائيليون بوجود أخطاء قاتلة، أدت أحياناً إلى استهداف خاطئ واعتقال مدنيين أبرياء.

من جهتها، حذرت الخبيرة في الذكاء الاصطناعي هاداس لوربر من أن هذه الأدوات، من دون رقابة صارمة، قد تؤدي إلى "نتائج كارثية".

بينما شدد أفيف شابيرا، مؤسس شركة "XTEND"، على ضرورة الموازنة بين الفاعلية العسكرية والاعتبارات الأخلاقية، مع تطور قدرة الخوارزميات على تتبع الأهداف المتحركة بدقة متناهية.

أبرز مشاريع تطوير تقنيات الذكاء الاضطناعي كان تطوير نموذج لغوي ضخم يحلل اللهجات العربية المختلفة لفهم المزاج العام في العالم العربي.

وكشف التحقيق أن أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي كان تحليل ردود الفعل الشعبية بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في أيلول/سبتمبر 2024.

وتمكنت خوارزميات متطورة من رصد التعابير المحلية اللبنانية وتقييم احتمالات التصعيد، رغم بعض الإخفاقات في فهم المصطلحات العامية.

ومع ذلك، وصف الضباط الإسرائيليون هذه التقنية بأنها "وفرت وقتاً ثميناً وسرعت التحليل مقارنة بالطرق التقليدية".

وذكّرت "نيويورك تايمز" بأن إسرائيل استخدمت سابقاً الصراعات كساحة اختبار لتقنياتها العسكرية، مثل نظام "القبة الحديدية"، لكنها أشارت إلى أن حجم استخدام الذكاء الاصطناعي في حرب 2023-2024 كان غير مسبوق.

كما حذر مسؤولون أميركيون وأوروبيون من أن ما يحدث في غزة قد يصبح نموذجاً أولياً لحروب المستقبل، حيث تدار المعارك بخوارزميات قد تخطئ أو تُسيء التقدير، مما يضع حياة المدنيين وشرعية العمليات العسكرية في مهب الريح.