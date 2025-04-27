هل تستمر طفرة أرباح الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال 2025؟

MENAFN - Al-Borsa News) رغم ما شهدته شركات المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 من طفرة في نتائج الأعمال خلال عام 2024، يظل التساؤل مطروحًا حول قدرة هذه الشركات على الحفاظ على نفس وتيرة النمو خلال عام 2025، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية المتوقعة، وعلى رأسها تغيرات سعر الفائدة وسعر الصرف ، وتطورات السياسات المالية العالمية.

وتشير أرقام المسح الذي أجرته“البورصة” على نتائج أعمال الشركات الكبرى المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا لعدد كبير من الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي، لكن الحفاظ على نفس وتيرة النمو في 2025 يتطلب استمرار التحسن في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية.

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وتبدو القطاعات الأكثر تماسكًا في مواجهة التحديات القادمة هي الأدوية والخدمات المالية غير المصرفية، بينما يظل أداء العقارات والبتروكيماويات مرهونًا بتطورات السوق والسياسات الحكومية، وهو ما يجعل من عام 2025 عامًا فاصلاً في اختبار استدامة النمو.

قال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأدوية سيشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مشيراً إلى أن زيادة عدد السكان، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعادة التسعير التي وقعت في النصف الثاني من العام الماضي، ستكون محفزات رئيسية للنمو، كما أن بعض الشركات في هذا القطاع قد أظهرت أداء مميزاً في 2024.

وبحسب المسح، تصدرت شركة ابن سينا فارما قطاع الأدوية في نمو صافي الربح، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 614.52 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 188%.

كما قفزت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة لتسجل 55.84 مليار جنيه، بنسبة نمو 64%،مقارنة بأرقام عام 2023، حيث سجلت إيرادات ابن سينا فارما 33.95 مليار جنيه بنسبة نمو 52%.

أما بالنسبة للمصرية الدولية للصناعات الدوائية –“ايبيكو”، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 33%، بينما كانت الإيرادات التشغيلية للشركة في 2024 قد ارتفعت إلى 7.59 مليار جنيه بنسبة نمو 45%.

واتفق فى ذلك، هشام حمدي، المحلل المالى بالسوق المصرية، إن قطاع الأدوية سيستفيد من إعادة تسعير منتجاته، مما سيعزز النمو التشغيلي للقطاع، كما أن الانفراجة في الحصول على العملة الدولارية ستساهم في دعم نمو القطاع في 2025.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع البتروكيماويات في 2024، حيث شهد نقصا في الإمدادات، فإن عمرو الألفى يرى أن الشركات في هذا القطاع ستستفيد من محاولات الحكومة لتعزيز إمدادات الغاز، وبناءً على ذلك، يتوقع الألفى أن يشهد القطاع نمواً في 2025.

وفقاً للمسح، تصدرت شركة“موبكو” قطاع البتروكيماويات في نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.12 مليار جنيه بنسبة نمو 153%، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة إلى 19.65 مليار جنيه بنسبة نمو 230%.

وفي المقابل، سجلت شركة“سيدبك” صافي ربح بلغ 2.54 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% فقط، مع زيادة بنسبة 15% في الإيرادات التشغيلية السنوية لتصل إلى 12.48 مليار جنيه.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقاري سيستمر في النمو خلال 2025 بسبب ارتفاع المبيعات التعاقدية التي وقعت في 2024، حيث إن الشركات العقارية تتجه لفتح أسواق جديدة، مع استمرار النمو في السياحة الفندقية والوحدات السكنية التي يتم افتتاحها بشكل مستمر.

ويمثل قطاع العقارات 6 شركات من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي EGX30، وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد حققت أعلى نمو في صافي الربح بين شركات القطاع العقاري، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 14.47 مليار جنيه، بنسبة نمو 332%، كما سجلت إيراداتها التشغيلية السنوية في 2024 قيمة 42.67 مليار جنيه بنسبة نمو 50%.

في حين جاءت إعمار مصر للتنمية في المرتبة الثانية من حيث نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.40 مليار جنيه، بنسبة نمو 126%، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة إلى 19 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%.

أما شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فقد حققت أدنى معدل نمو لصافي الربح بين الشركات العقارية المدرجة في EGX30، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 10% فقط، وسجلت صافي ربح قدره 3.45 مليار جنيه.

وقال شفيع إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيستمر في النمو في 2025، خاصة مع احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، كما أضاف أن هذه الخطوة ستساهم في توفير سيولة أكبر للشركات وتزيد من هوامش الربح.

ويمثل هذا القطاع في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5 شركات وكانت بلتون القابضة هي الرائدة في نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 1.79 مليار جنيه، بنسبة نمو 383%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة بنسبة 286% لتصل إلى 7.24 مليار جنيه.

تلتها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التي سجلت صافي ربح سنوي في 2024 قدره 1.75 مليار جنيه، بنسبة نمو 114%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية لها بنسبة 68% لتصل إلى 5.51 مليار جنيه.

أما“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، فقد حققت أقل نمو في صافي الربح بين شركات القطاع، حيث سجلت صافي ربح قدره 1.83 مليار جنيه، بنسبة نمو 45%.

وقال عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري قد يشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة نتيجةً للخطة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهذه التغيرات قد تدفع الدول التي تواجه رسومًا جمركية مرتفعة إلى البحث عن أسواق جديدة في مصر، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة للمنتجات المصرية.

وتابع إمام أن القطاع العقاري شهد تشبعًا من المبيعات التي تمت العام الماضي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة جديدة في 2025.

وفيما يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار إمام إلى أن هذا القطاع من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من خفض سعر الفائدة على الاقتراض، مما سيوفر سيولة أكبر ويسهم في نموه خلال الفترة المقبلة.

واتفق معه هشام حمدى المحلل المالي، أن القطاع العقاري شهد طفرة في 2024 نتيجة رغبة المستثمرين في التحوط عبر العقارات، ولكن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، من المتوقع أن لا يشهد القطاع نفس الطفرة في 2025.

وأوضح حمدي أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيشهد نموًا في 2025، وذلك بفضل احتمالية خفض سعر الفائدة وزيادة إقبال المستثمرين على التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.

ويتضح من خلال المسح أن الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي EGX30 حققت أداءً مميزاً في 2024 في مختلف القطاعات،ومع التحديات الاقتصادية التي قد تواجه الاقتصاد المصري في 2025، من المتوقع أن تستمر الشركات في تحقيق نمو مستدام، خاصة في القطاعات التي تتمتع بفرص قوية للتحسين والتوسع، مثل قطاع الأدوية والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية. لكن، قد يواجه قطاع البتروكيماويات تحديات مستمرة تتطلب وقتاً أطول للتعافي الكامل.

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