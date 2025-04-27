هل تستمر طفرة أرباح الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال 2025؟

هل تستمر طفرة أرباح الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال 2025؟
وتشير أرقام المسح الذي أجرته“البورصة” على نتائج أعمال الشركات الكبرى المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا لعدد كبير من الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي، لكن الحفاظ على نفس وتيرة النمو في 2025 يتطلب استمرار التحسن في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية.موضوعات متعلقة سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025 ((صندوق النقد)): مصر بالمركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025 مراكز بحثية تتوقع نمو المبيعات التعاقدية لـ”طلعت مصطفى” في 2025
وتبدو القطاعات الأكثر تماسكًا في مواجهة التحديات القادمة هي الأدوية والخدمات المالية غير المصرفية، بينما يظل أداء العقارات والبتروكيماويات مرهونًا بتطورات السوق والسياسات الحكومية، وهو ما يجعل من عام 2025 عامًا فاصلاً في اختبار استدامة النمو.قطاع الأدوية.. نمو ملحوظ رغم التحديات
قال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأدوية سيشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مشيراً إلى أن زيادة عدد السكان، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعادة التسعير التي وقعت في النصف الثاني من العام الماضي، ستكون محفزات رئيسية للنمو، كما أن بعض الشركات في هذا القطاع قد أظهرت أداء مميزاً في 2024.
وبحسب المسح، تصدرت شركة ابن سينا فارما قطاع الأدوية في نمو صافي الربح، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 614.52 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 188%.
كما قفزت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة لتسجل 55.84 مليار جنيه، بنسبة نمو 64%،مقارنة بأرقام عام 2023، حيث سجلت إيرادات ابن سينا فارما 33.95 مليار جنيه بنسبة نمو 52%.
أما بالنسبة للمصرية الدولية للصناعات الدوائية –“ايبيكو”، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 33%، بينما كانت الإيرادات التشغيلية للشركة في 2024 قد ارتفعت إلى 7.59 مليار جنيه بنسبة نمو 45%.
واتفق فى ذلك، هشام حمدي، المحلل المالى بالسوق المصرية، إن قطاع الأدوية سيستفيد من إعادة تسعير منتجاته، مما سيعزز النمو التشغيلي للقطاع، كما أن الانفراجة في الحصول على العملة الدولارية ستساهم في دعم نمو القطاع في 2025.قطاع البتروكيماويات.. تحديات وفرص
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع البتروكيماويات في 2024، حيث شهد نقصا في الإمدادات، فإن عمرو الألفى يرى أن الشركات في هذا القطاع ستستفيد من محاولات الحكومة لتعزيز إمدادات الغاز، وبناءً على ذلك، يتوقع الألفى أن يشهد القطاع نمواً في 2025.
وفقاً للمسح، تصدرت شركة“موبكو” قطاع البتروكيماويات في نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.12 مليار جنيه بنسبة نمو 153%، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة إلى 19.65 مليار جنيه بنسبة نمو 230%.
وفي المقابل، سجلت شركة“سيدبك” صافي ربح بلغ 2.54 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% فقط، مع زيادة بنسبة 15% في الإيرادات التشغيلية السنوية لتصل إلى 12.48 مليار جنيه.العقارات.. استمرار النمو
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقاري سيستمر في النمو خلال 2025 بسبب ارتفاع المبيعات التعاقدية التي وقعت في 2024، حيث إن الشركات العقارية تتجه لفتح أسواق جديدة، مع استمرار النمو في السياحة الفندقية والوحدات السكنية التي يتم افتتاحها بشكل مستمر.
ويمثل قطاع العقارات 6 شركات من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي EGX30، وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد حققت أعلى نمو في صافي الربح بين شركات القطاع العقاري، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 14.47 مليار جنيه، بنسبة نمو 332%، كما سجلت إيراداتها التشغيلية السنوية في 2024 قيمة 42.67 مليار جنيه بنسبة نمو 50%.
في حين جاءت إعمار مصر للتنمية في المرتبة الثانية من حيث نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.40 مليار جنيه، بنسبة نمو 126%، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة إلى 19 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%.
أما شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فقد حققت أدنى معدل نمو لصافي الربح بين الشركات العقارية المدرجة في EGX30، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 10% فقط، وسجلت صافي ربح قدره 3.45 مليار جنيه.“الخدمات المالية غير المصرفية”.. استفادة من خفض الفائدة
وقال شفيع إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيستمر في النمو في 2025، خاصة مع احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، كما أضاف أن هذه الخطوة ستساهم في توفير سيولة أكبر للشركات وتزيد من هوامش الربح.
ويمثل هذا القطاع في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5 شركات وكانت بلتون القابضة هي الرائدة في نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 1.79 مليار جنيه، بنسبة نمو 383%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة بنسبة 286% لتصل إلى 7.24 مليار جنيه.
تلتها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التي سجلت صافي ربح سنوي في 2024 قدره 1.75 مليار جنيه، بنسبة نمو 114%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية لها بنسبة 68% لتصل إلى 5.51 مليار جنيه.
أما“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، فقد حققت أقل نمو في صافي الربح بين شركات القطاع، حيث سجلت صافي ربح قدره 1.83 مليار جنيه، بنسبة نمو 45%.اقرأ أيضا: كيف ستتفاعل البورصة المصرية مع تعريفات“ترامب” الجمركية؟
وقال عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري قد يشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة نتيجةً للخطة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهذه التغيرات قد تدفع الدول التي تواجه رسومًا جمركية مرتفعة إلى البحث عن أسواق جديدة في مصر، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة للمنتجات المصرية.
وتابع إمام أن القطاع العقاري شهد تشبعًا من المبيعات التي تمت العام الماضي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة جديدة في 2025.
وفيما يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار إمام إلى أن هذا القطاع من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من خفض سعر الفائدة على الاقتراض، مما سيوفر سيولة أكبر ويسهم في نموه خلال الفترة المقبلة.
واتفق معه هشام حمدى المحلل المالي، أن القطاع العقاري شهد طفرة في 2024 نتيجة رغبة المستثمرين في التحوط عبر العقارات، ولكن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، من المتوقع أن لا يشهد القطاع نفس الطفرة في 2025.
وأوضح حمدي أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيشهد نموًا في 2025، وذلك بفضل احتمالية خفض سعر الفائدة وزيادة إقبال المستثمرين على التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.استدامة الأداء في ظل التحديات الاقتصادية
ويتضح من خلال المسح أن الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي EGX30 حققت أداءً مميزاً في 2024 في مختلف القطاعات،ومع التحديات الاقتصادية التي قد تواجه الاقتصاد المصري في 2025، من المتوقع أن تستمر الشركات في تحقيق نمو مستدام، خاصة في القطاعات التي تتمتع بفرص قوية للتحسين والتوسع، مثل قطاع الأدوية والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية. لكن، قد يواجه قطاع البتروكيماويات تحديات مستمرة تتطلب وقتاً أطول للتعافي الكامل.بقلم:
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