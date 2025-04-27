تيك توك يدخل مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان - جريدة البورصة

تيك توك يدخل مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان - جريدة البورصة
وقالت نيكي نقلا عن مصدر مشارك في العمليات إن الشركة تستعد لتوظيف بائعين قريبا في ذراعها للتجارة الإلكترونية“تيك توك شوب” في اليابان.موضوعات متعلقة صربيا: تأجيل جديد للعقوبات الأمريكية على مصفاة“جازبروم” أرباح“تداول” السعودية تهبط 40% بالفصل الأول فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات
ولم ترد تيك توك حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.
يشتهر متجر تيك توك، حيث يمكن للمستخدمين تشغيل البث المباشر لبيع كل شيء من الأحذية الرياضية إلى مساحيق التجميل وكسب عمولة على المبيعات، وهو معروف بالمنتجات مخفضة السعر.
تتطلع تيك توك إلى توسيع أعمالها خارج الولايات المتحدة، حيث تنتظر عقد صفقة من شأنها تأمين وجودها في البلاد. وفي مارس آذار الماضي، تم إطلاق متجر تيك توك شوب للمستخدمين في فرنسا وألمانيا، في حين بدأ أعماله في إيطاليا يوم الاثنين، مما يوسع نطاق انتشاره في أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق بشأن مصير منصة التواصل الاجتماعي قد يتعين عليه الانتظار، إذ أشار إلى احتمال إنهاء الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي صدمت الأسواق.
وكان ترامب قد مدد في وقت سابق الموعد النهائي لتصفية الأصول الأمريكية لتيك توك للمرة الثانية في أبريل نيسان الماضي، وأكد أن الصفقة المحتملة لا تزال“مطروحة على الطاولة”.
كان مستقبل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، الذي يستخدمه ما يقرب من نصف الأمريكيين تقريبا، معلقا منذ صدور قانون عام 2024، الذي تم تمريره بدعم ساحق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي يلزم الشركة المالكة للتطبيق، بايت دانس، ومقرها الصين، بالتخارج من التطبيق في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير.المصدر:
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