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سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025

2025-04-27 03:19:44
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد 27 أبريل 2025، بعد العودة من إجازة رسمية يوم الخميس الماضي.

كان البنك المركزي المصري قد سمح، في أوائل مارس من العام الماضي، للجنيه بالانخفاض بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك في إطار محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت عامين. كما قرر اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق.

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وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 51.01 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثانى أعلى سعر 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيهًا للبيع، في بنك كريدي أجريكول، وبنك قطر الوطني.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، بنك البركة، وبنك نكست، وبنك التعمير والإسكان.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس في البنك المركزي المصري:

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025.

دولار أمريكى 50.87 51.01
يورو 58.08 58.25
جنيــه إسترليـنى 67.68 67.87
دولار كنـدى 36.80 36.92
كرون دانمركى 7.78 7.80
كرون نرويجى 4.89 4.90
كرون ســويدى 5.30 5.33
فرنك سويسرى 61.88 62.08
100 ين يابانى 35.93 36.03
ريـــال سعـــودى 13.56 13.60
دينــار كويتى 166.15 166.66
درهم اماراتى 13.85 13.89
دولار اســـترالى 32.62 32.74
دينــار البحــرين 134.97 135.36
ريـــال عمـــانى 132.14 132.52
ريـــال قطــــرى 13.90 13.97
دينـار اردنـى 71.65 72.05
يوان صينى 6.97 7.00

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