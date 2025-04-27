سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025
(MENAFN- Al-Borsa News)
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد 27 أبريل 2025، بعد العودة من إجازة رسمية يوم الخميس الماضي.
كان البنك المركزي المصري قد سمح، في أوائل مارس من العام الماضي، للجنيه بالانخفاض بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك في إطار محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت عامين. كما قرر اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق.
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سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 51.01 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وسجل ثانى أعلى سعر 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر.
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيهًا للبيع، في بنك كريدي أجريكول، وبنك قطر الوطني.
وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، بنك البركة، وبنك نكست، وبنك التعمير والإسكان.
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس في البنك المركزي المصري:
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025.
| دولار أمريكى
| 50.87
| 51.01
| يورو
| 58.08
| 58.25
| جنيــه إسترليـنى
| 67.68
| 67.87
| دولار كنـدى
| 36.80
| 36.92
| كرون دانمركى
| 7.78
| 7.80
| كرون نرويجى
| 4.89
| 4.90
| كرون ســويدى
| 5.30
| 5.33
| فرنك سويسرى
| 61.88
| 62.08
| 100 ين يابانى
| 35.93
| 36.03
| ريـــال سعـــودى
| 13.56
| 13.60
| دينــار كويتى
| 166.15
| 166.66
| درهم اماراتى
| 13.85
| 13.89
| دولار اســـترالى
| 32.62
| 32.74
| دينــار البحــرين
| 134.97
| 135.36
| ريـــال عمـــانى
| 132.14
| 132.52
| ريـــال قطــــرى
| 13.90
| 13.97
| دينـار اردنـى
| 71.65
| 72.05
| يوان صينى
| 6.97
| 7.00
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