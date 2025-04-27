فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس السبت إن كييف يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سلام عادل ودائم عبر المفاوضات.

جاء ذلك بعد لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس.

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وقالت فون دير لاين في بيان على منصة إكس عقب اللقاء“ستقف أوروبا دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام”.

ويأتي البيان بعد لقاء جمع بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة منذ اجتماع شابه التوتر بين الجانبين في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير شباط.

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