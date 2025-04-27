فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات - جريدة البورصة

فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات - جريدة البورصة
جاء ذلك بعد لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس.موضوعات متعلقة صربيا: تأجيل جديد للعقوبات الأمريكية على مصفاة“جازبروم” أرباح“تداول” السعودية تهبط 40% بالفصل الأول تيك توك يدخل مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان
وقالت فون دير لاين في بيان على منصة إكس عقب اللقاء“ستقف أوروبا دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام”.
ويأتي البيان بعد لقاء جمع بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة منذ اجتماع شابه التوتر بين الجانبين في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير شباط.المصدر:
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