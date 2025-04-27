أرباح تداول السعودية تهبط 40% بالفصل الأول - جريدة البورصة

أرباح تداول السعودية تهبط 40% بالفصل الأول - جريدة البورصة
أرجعت المجموعة، المشغل الرئيسي للأسواق المالية السعودية، هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15%، نتيجة انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، بالتزامن مع هبوط قيم التداول في السوق بنسبة 33.8%. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئياً عبر نمو إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 17.3%.موضوعات متعلقة صربيا: تأجيل جديد للعقوبات الأمريكية على مصفاة“جازبروم” فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات تيك توك يدخل مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان
في المقابل، ساهمت المصاريف التشغيلية في الضغط على الأرباح، حيث زادت بنسبة 13% على أساس سنوي. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى استراتيجيات التوسع والنمو المستقبلية، والتي انعكست في ارتفاع تكاليف القوى العاملة نتيجة التوسع في عدد الموظفين، إضافة إلى زيادة نفقات صيانة الأنظمة.المصدر:
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