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أرباح تداول السعودية تهبط 40% بالفصل الأول - جريدة البورصة

أرباح تداول السعودية تهبط 40% بالفصل الأول - جريدة البورصة

2025-04-27 03:19:43
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أرباح مجموعة تداول السعودية بأكثر من 40% خلال الربع الأول من العام الجاري،مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نحو 120.5 مليون ريال.

أرجعت المجموعة، المشغل الرئيسي للأسواق المالية السعودية، هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15%، نتيجة انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، بالتزامن مع هبوط قيم التداول في السوق بنسبة 33.8%. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئياً عبر نمو إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 17.3%.

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في المقابل، ساهمت المصاريف التشغيلية في الضغط على الأرباح، حيث زادت بنسبة 13% على أساس سنوي. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى استراتيجيات التوسع والنمو المستقبلية، والتي انعكست في ارتفاع تكاليف القوى العاملة نتيجة التوسع في عدد الموظفين، إضافة إلى زيادة نفقات صيانة الأنظمة.

المصدر:

MENAFN27042025000202011048ID1109477125

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