السلطات الإسرائيلية تهدم عزبة في طمرة وتعتقل صاحبها وتعتدي على نجليه

السلطات الإسرائيلية تهدم عزبة في طمرة وتعتقل صاحبها وتعتدي على نجليه
وتعود العزبة للمواطن محمد حجيرات أبو العز من طمرة، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقاله.
وصرحت عائلة حجيرات، أن نجلي صاحب العزبة عز الدين، وخير حجيرات، قد تعرضا لاعتداء عنيف من عناصر الشرطة الإسرائيلية حيث تم ضربهما بوحشية، وتهديدهما بإطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقال والدهما محمد حجيرات.
والأرض التي أقيمت عليها العزبة تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وهي ملك خاص لحجيرات، والعائلة قد أكملت ما يقارب 80% من إجراءات استصدار التراخيص القانونية للبناء".
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