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السلطات الإسرائيلية تهدم عزبة في طمرة وتعتقل صاحبها وتعتدي على نجليه

السلطات الإسرائيلية تهدم عزبة في طمرة وتعتقل صاحبها وتعتدي على نجليه

2025-04-27 03:19:03
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل -PNN- هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عزبة زراعية، واعتقلت صاحبها، في سهل طمرة داخل أراضي الـ1948، دون إخطار مسبق بعملية الهدم.

وتعود العزبة للمواطن محمد حجيرات أبو العز من طمرة، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقاله.

وصرحت عائلة حجيرات، أن نجلي صاحب العزبة عز الدين، وخير حجيرات، قد تعرضا لاعتداء عنيف من عناصر الشرطة الإسرائيلية حيث تم ضربهما بوحشية، وتهديدهما بإطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقال والدهما محمد حجيرات.

والأرض التي أقيمت عليها العزبة تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وهي ملك خاص لحجيرات، والعائلة قد أكملت ما يقارب 80% من إجراءات استصدار التراخيص القانونية للبناء".

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