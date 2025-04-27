حزب العمال الأسترالي يتعهد بتدشين خط رعاية صحية مجاني

MENAFN - Al-Bayan) ">تعهدت حكومة حزب العمال الأسترالية اليوم الأحد بدعم نظام الرعاية الصحية الشامل في البلاد عبر توفير خط استشارات طبية مجاني وخدمة رعاية صحية عن بعد في حال فوز الحزب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثالث من مايو، في وقت تشكل ضغوط تكاليف المعيشة قضية رئيسية.

ويعتبر حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط حماية نظام الرعاية الصحية الشامل في أستراليا من أبرز الفروق التي تميزه عن المعارضة الليبرالية القومية المحافظة التي تصف نفسها بأنها الأفضل في إدارة الاقتصاد وحماية الحدود.

وسعت الحكومة إلى جعل نظام الرعاية الصحية الشامل قضية رئيسية في الانتخابات وتعهدت في فبراير بتخصيص 8.5 مليار دولار أسترالي (5.43 مليار دولار) لهذا النظام، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن انخفاض مستويات الفواتير المجمعة، وهي آلية دفع يقوم الأطباء من خلالها بتحصيل رسوم الرعاية الطبية مما يتيح للمرضى عدم تحمل أي تكاليف إضافية.

وقال وزير الصحة مارك باتلر اليوم الأحد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية إن الخط الساخن الجديد سيوفر إمكانية الوصول إلى الطاقم الطبي على مدار 24 ساعة "لتلبية الحالات التي يحتاج فيها الأمر إلى تشخيص فوري".