فليك يتطلع للثلاثية بعد فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا

MENAFN - Al-Bayan) ">أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته بأداء فريقه البطولي وقدرته على الانتفاض وتحقيق فوز مثير 3-2 في الوقت الإضافي والتغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد والتتويج بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس السبت.

وقال المدرب الألماني إنه لا ينبغي أن يتردد لاعبو فريقه، الطامحين للفوز بثلاثية هذا الموسم، في الاحتفال بكأس إسبانيا وتعزيز رقم برشلونة القياسي في إحرازه إلى 32 وأن يقلقوا لاحقا بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.

وقال فليك في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم الأحد "كانت ليلة مثالية حقا".

وأضاف "أنا فخور جداً. ما يفعلونه وكيفية استبسالهم شيء مذهل بالنسبة لي. أنا أقدر حقا ما يفعلونه، إنهم لا يستسلمون أبدا. أعتقد أن الجميع، النادي والجماهير، فخورون بهذا الفريق".

وتابع "الفوز بلقب في مباراة مثل الكلاسيكو أمام ريال مدريد دائما ما يكون مميزاً. أنا سعيد من أجل لاعبي فريقي ومن أجل آلاف المشجعين الذين كانوا في المدرجات، لقد استحقوا هذا اللقب بجدارة".

وأردف "يجب أن نحتفل الآن ثم يتعين أن يكون هدفنا هو الاستشفاء والاستشفاء والاستشفاء. الثلاثية خيار وارد لكن علينا مواصلة العمل".

حقق المتألق برشلونة فوزه الثالث على التوالي على ريال مدريد المتعثر الذي خسر بالفعل أمام غريمه 4-صفر في سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني في أكتوبر و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية في يناير.

لم يخسر برشلونة في المسابقات المحلية منذ أواخر ديسمبر وقدم أداء رائعاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهو على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة متقدماً بأربع نقاط على ريال مدريد. وسيواجه، بعد مباراة الأربعاء أمام إنتر، بلد الوليد متذيل الترتيب ثم يستضيف ريال مدريد في مواجهة قد تحسم اللقب في 11 مايو.

وعزا فليك نجاح فريقه إلى سلوك لاعبيه وتركيزهم قائلا إن السماء هي حدودهم إذا حافظوا على تركيزهم.

وقال فليك "ذكرت في بداية الموسم أني هنا، مع مساعديّ، لخلق أجواء إيجابية في غرفة الملابس".

وأضاف "أردت أن أظهر لهم أن بإمكانهم الاستمتاع بالمباراة وأنهم قادرون على اللعب على أعلى مستوى. أعتقد أن خلق هذه الأجواء في غرفة الملابس أمر بالغ الأهمية وهي الأساس".

وأردف "إنه يمنحهم ثقة كبيرة. هذا أمر يتعلق بالجميع. الجهاز الفني واللاعبون... يتمتعون بعقلية رائعة. إذا نظرت إلى كيفية عودتهم في المباراة، ستكتشف قدرتهم على التفكير الإيجابي وتحويل مسار المباراة".