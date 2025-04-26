نجل محمد رمضان أمام القضاء

في تطور كبير لواقعة نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، المُتهم فيها نجل الفنان محمد رمضان، بالتعدي على طفل آخر، أصدرت النيابة العامة بأكتوبر قراراها بإحالته إلى محكمة الطفل.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد حددت المحكمة جلسة 15 مايو (أيار) المقبل لنظر أولى الجلسات.

وتعود الواقعة إلى العام الماضي، حيث استمعت النيابة في سبتمبر (أيلول) 2024، إلى أقوال رمضان ونجله في واقعة التعدي على طفل داخل "نادي نيو جيزة" بأكتوبر، بعدما قام فريق بحثي بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها.

بلاغ

وكانت سيدة تقدمت ببلاغ رسمي لقسم شرطة أول أكتوبر، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل النادي، حيث أشارت إلى أن ابنها "عُمر" الطالب بالصف السادس الابتدائي في مدرسة غرين لاند الدولية بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات وإحمرار في الخد الأيسر.

وذكرت والدة الطفل المجني عليه، أن الواقعة حدثت خلال لعب ابنها، وتطورت من مشادة كلامية مع نجل محمد رمضان إلى اعتداء جسدي، لتتقدم بعد ذلك ببلاغ تتهم فيه الفنان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق.