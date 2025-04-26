نجل محمد رمضان أمام القضاء

نجل محمد رمضان أمام القضاء
في تطور كبير لواقعة نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، المُتهم فيها نجل الفنان محمد رمضان، بالتعدي على طفل آخر، أصدرت النيابة العامة بأكتوبر قراراها بإحالته إلى محكمة الطفل.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد حددت المحكمة جلسة 15 مايو (أيار) المقبل لنظر أولى الجلسات.
وتعود الواقعة إلى العام الماضي، حيث استمعت النيابة في سبتمبر (أيلول) 2024، إلى أقوال رمضان ونجله في واقعة التعدي على طفل داخل "نادي نيو جيزة" بأكتوبر، بعدما قام فريق بحثي بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها.
بلاغ
وكانت سيدة تقدمت ببلاغ رسمي لقسم شرطة أول أكتوبر، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل النادي، حيث أشارت إلى أن ابنها "عُمر" الطالب بالصف السادس الابتدائي في مدرسة غرين لاند الدولية بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات وإحمرار في الخد الأيسر.
وذكرت والدة الطفل المجني عليه، أن الواقعة حدثت خلال لعب ابنها، وتطورت من مشادة كلامية مع نجل محمد رمضان إلى اعتداء جسدي، لتتقدم بعد ذلك ببلاغ تتهم فيه الفنان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق.
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