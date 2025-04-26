مصر.. انهيار سور حديدي يصيب 20 شخصاً في حفل تامر حسني

خبرني - شهد حفل النجم تامر حسني، الذي أقيم مساء السبت في قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، حادثاً مؤسفاً بعد انهيار حامل حديدي وشاشات مخصصة للإضاءة، مما أدى إلى إصابة 20 شخصاً من بين الحضور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة توثق لحظة سقوط الحامل الحديدي وسط تجمع الجمهور، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، خاصة مع الإصابات التي وقعت نتيجة الحادث.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن هذا الحادث وقع قبل صعود تامر حسني إلى المسرح بدقائق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحفل فور وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

وبحسب التحقيقات الأوّلية، تلقّت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً عاجلًا يفيد بسقوط ستاند إنارة خلال الحفل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى الموقع لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال الفحص أن الهيكل الحديدي المخصص للإضاءة اختل توازنه وسقط على عدد من الحضور، مما أدى إلى وقوع الإصابات.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، بما في ذلك مراجعة اشتراطات السلامة والتأمين داخل موقع الحفل.

فيما قررت الجهات المنظمة للحفل إلغاؤه رسمياً، وذلك بعد مشاورات مع الأجهزة الأمنية، حفاظاً على سلامة الحضور والفريق الفني.