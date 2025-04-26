رسمياً.. إقالة كولر من تدريب الأهلي المصري

رسمياً.. إقالة كولر من تدريب الأهلي المصري
خبرني - قرر النادي الأهلي المصري رسمياً اليوم السبت، إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز الجنوب أفريقي.
قال الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على إكس: "خلصت الحكاية"، في إشارة إلى انتهاء علاقة النادي الأهلي بالمدرب السويسري.
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