رسمياً.. إقالة كولر من تدريب الأهلي المصري

خبرني - قرر النادي الأهلي المصري رسمياً اليوم السبت، إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على إكس: "خلصت الحكاية"، في إشارة إلى انتهاء علاقة النادي الأهلي بالمدرب السويسري.