رسمياً.. نيوكاسل يرسل إيبسويتش تاون إلى تشامبيونشيب

خبرني - تأكد هبوط إبسويتش تاون من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بخسارته 0-3 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بعدما أنهى الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد بن جونسون الذي حصل على بطاقتين صفراوين في الشوط الأول.

يحتل إبسويتش المركز 18 في الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف وست هام يونايتد قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.

وتقدم نيوكاسل للمركز الثالث برصيد 62 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف آرسنال ثاني الترتيب، ونقطة واحدة أمام مانشستر سيتي في المركز الرابع، في خضم الصراع على إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان إبسويتش يحتاج الفوز ليبقي على فرصه حسابياً في البقاء، لكنه تعرض لضغط كبير خلال أغلب فترات الشوط الأول، وسجل نيوكاسل هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 22، بعدما اعتبر أن برونو جيمارايش أعاق حارس المرمى أليكس بالمر.

وسارت الأمور من سيء لأسوأ بالنسبة لإبسويتش، إذ حصل جونسون على بطاقة صفراء بسبب تعمد السقوط أرضاً في الدقيقة 30، قبل أن يطرد بعد سبع دقائق عندما جذب ألكسندر إيساك.

ومع قرب نهاية الشوط الأول أطلق ساندرو تونالي تسديدة قوية ارتدت من إطار المرمى قبل أن يسجل إيساك الهدف الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها الفريق بعد قام خوليو إنسيسو بعرقلة جيكوب ميرفي داخل المنطقة.

وفي ظل هجمات متواصلة من نيوكاسل، نجح دان بيرن في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس من مسافة قريبة بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وبعد دقيقتين فقط من نزوله بديلاً، سجل وليام أوسولا الهدف الثالث من ضربة رأس ليختتم التسجيل.