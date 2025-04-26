8 قتلى ومئات الجرحى في انفجار بميناء إيراني وإسرائيل تنفي تورطها

خبرني - قُتل 8 أشخاص على الأقل، وجُرح 750 في انفجار ضخم، وقع اليوم السبت في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرقي إيران، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين نفيهم تورط تل أبيب في الانفجار.

وتواصل فرق الطوارئ مع حلول المساء، جهود إخماد النيران في أكبر المرافئ التجارية للبلاد.

ووقع الانفجار قرابة الظهر (08,30 ت غ). وبعد مضي أكثر من ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وقالت إدارة الجمارك بالميناء، إنه جرى إخلاء الشاحنات من المنطقة وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على "بضائع خطرة ومواد كيميائية".

وقال حاكم مدينة بندر عباس الإيرانية إنه سيتم إغلاق المدارس بشكل كامل غدا الأحد بسبب الانفجار في ميناء رجائي.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي إن "سبب الواقعة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نُجلي حاليا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".

ووقع الانفجار تزامنا مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وقال التلفزيون الرسمي إن "التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملا مساهما" في الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن دوي الانفجار سُمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس.

وقف أنشطة الميناء

وفي تطور لاحق، أعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية وقف الأنشطة كافة حتى إشعار آخر في ميناء مدينة بندر عباس بعد الانفجار العنيف الذي هز الميناء.

وأضافت -في بيان- أنه تم تعليق عمليات التصدير كافة من ميناء رجائي في بندر عباس بمحافظة هرمزغان، حتى إشعار آخر.

يُذكر أن رجائي شهر يعد أحد الموانئ الإستراتيجية التي يعبر منها جزء كبير من الصادرات الإيرانية إلى دول العالم.

بدورها، أعلنت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بيانا، قالت فيه إن منشآت النفط لم تتأثر بالانفجار، وإن أعمالها مستمرة من دون انقطاع.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للمصفاة وشركة توزيع النفط في البلاد، أنه لا ارتباط بين الانفجار والمصافي التابعة للشركة أو خزانات الوقود أو مراكز التوزيع أو خطوط الأنابيب.

وأشار البيان إلى أن منشآت مصفاة النفط الوطنية في مدينة بندر عباس تواصل العمل من دون انقطاع.

فتح تحقيق

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي شهر في بندر عباس.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أصدر في وقت سابق تعليمات ببدء تحقيق فوري في ملابسات الانفجار، ليتوجه بموجب ذلك رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد إلى منطقة الحدث.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن مؤمني أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ هرمزغان محمد عاشوري، اطلع خلاله على معلومات عن الحدث.

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع قرب مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

فرضية العمل "الإرهابي"

ورغم أن إيران لم تكشف حتى الآن، عن أي نتائج بشأن التحقيق الذي بدأته على الفور في حادثة الانفجار بميناء رجائي في مدينة بندر عباس، فإن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قال، إن الحديث عن عمل إرهابي وراء انفجار ميناء رجائي هو تكهنات إعلامية.

وقد نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين تأكيدهم أن إسرائيل غير مسؤولة عن انفجار ميناء رجائي في إيران، ولكن لم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما سئلا عما إذا كان لإسرائيل أي صلة بأي شكل من الأشكال بالانفجار.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إسرائيل تقف -على ما يبدو- وراء ذلك الهجوم ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.