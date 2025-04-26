إغلاق جميع المدارس والجامعات في منطقة الانفجار جنوب إيران

إغلاق جميع المدارس والجامعات في منطقة الانفجار جنوب إيران
خبرني - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن جميع المدارس والمكاتب ستظل مغلقة الأحد في المنطقة التي وقع فيها الانفجار الضخم جنوب إيران، والذي خلف 8 قتلى على الأقل و750 جريحا.
وقال مسؤول أجهزة الإسعاف في المحافظة مهرداد حسن زاده إن المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الأحد.
ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع على مسافة قرابة 23 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس، أكبر الموانىء التجارية في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن هذا الميناء هو "أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و 30 رافعة وأنواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد".
ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.
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