إغلاق جميع المدارس والجامعات في منطقة الانفجار جنوب إيران

خبرني - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن جميع المدارس والمكاتب ستظل مغلقة الأحد في المنطقة التي وقع فيها الانفجار الضخم جنوب إيران، والذي خلف 8 قتلى على الأقل و750 جريحا.

وقال مسؤول أجهزة الإسعاف في المحافظة مهرداد حسن زاده إن المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الأحد.

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع على مسافة قرابة 23 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس، أكبر الموانىء التجارية في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن هذا الميناء هو "أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و 30 رافعة وأنواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد".

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.