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نفتالي بينيت: الجيش ينقصه حاليا 20 ألف جندي إسرائيلي

نفتالي بينيت: الجيش ينقصه حاليا 20 ألف جندي إسرائيلي

2025-04-26 07:16:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تمنع تجنيد الحريديم وتمنع تحقيق النصر على حماس.

وبين ان سبب تعثر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سببه المباشر سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تحرم الجيش من أداة الانتصار الأساسية وهي الجنود، حسب قوله.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تحتاج يوما إلى هذ العدد الكبير من الجنود، موضحاً أن الجش الإسرائيلي ينقصه حاليا 20 ألف جندي.

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