نفتالي بينيت: الجيش ينقصه حاليا 20 ألف جندي إسرائيلي

نفتالي بينيت: الجيش ينقصه حاليا 20 ألف جندي إسرائيلي
خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تمنع تجنيد الحريديم وتمنع تحقيق النصر على حماس.
وبين ان سبب تعثر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سببه المباشر سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تحرم الجيش من أداة الانتصار الأساسية وهي الجنود، حسب قوله.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تحتاج يوما إلى هذ العدد الكبير من الجنود، موضحاً أن الجش الإسرائيلي ينقصه حاليا 20 ألف جندي.
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