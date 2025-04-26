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الحوثيون: غارات أمريكية استهدفت سفينة إسرائيلية محتجزة في ميناء الحديدة

الحوثيون: غارات أمريكية استهدفت سفينة إسرائيلية محتجزة في ميناء الحديدة

2025-04-26 07:16:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي أن 3 غارات أميركية استهدفت السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر المحتجزة في ميناء الحديدة.

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