النوم تعال سكِّت الجهال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بابن‭ ‬آدم،‭ ‬يجرون‭ ‬الدراسات‭ ‬والمسوحات‭ ‬لمعرفة‭ ‬أحواله،‭ ‬وتأثير‭ ‬مختلف‭ ‬الأشياء‭ ‬فيه،‭ ‬واكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬المرأة‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬الرجل،‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬ست‭ ‬وعشر‭ ‬سنوات،‭ (‬وهنا‭ ‬سيهتف‭ ‬الرجال‭ ‬بالمقولة‭ ‬الكسيحة‭: ‬النساء‭ ‬يقصرن‭ ‬أعمار‭ ‬الرجال‭)‬،‭ ‬ويعزو‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬ذلك‭ ‬ – ‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬منه‭- ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تنام‭ ‬ساعات‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الرجل،‭ ‬طبعا‭ ‬‮«‬على‭ ‬طول‮»‬‭ ‬سيتبادر‭ ‬إلى‭ ‬ذهن‭ ‬الرجل‭ ‬أنه‭ ‬ينام‭ ‬أقل،‭ ‬لأن‭ ‬المرأة‭ ‬تحرق‭ ‬أعصابه‭ ‬فيظل‭ ‬يعد‭ ‬النجوم،‭ ‬ويخطط‭ ‬ليريها‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ولكن‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تكون‭ ‬عادة‭ ‬مجهدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجل،‭ ‬وأن‭ ‬الله‭ ‬حباها‭ ‬بخاصية‭ ‬تعويض‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬وبعد‭ ‬الولادة‭ ‬بالنوم‭ ‬السريع‭ ‬المنتظم،‭ ‬ولكنني‭ ‬موقن‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭ ‬الباحثون‭ ‬أولئك،‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬نسائنا‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬الواحدة‭ ‬منهن‭ ‬مطالبة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬ساهرة‭ ‬يقظانة،‭ ‬حين‭ ‬يعود‭ ‬الفحل‭ ‬من‭ ‬صولاته‭ ‬وجولاته‭ ‬في‭ ‬الهزيع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الليل،‭ ‬أو‭ ‬بأن‭ ‬تبقى‭ ‬يقظانة‭ ‬حتى‭ ‬يغادر‭ ‬ضيوفه‭ ‬ثقيلو‭ ‬الدم‭ ‬بيتها‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬صباحا،‭ ‬لتضمن‭ ‬أن‭ ‬الأكل‭ ‬الذي‭ ‬سيطفحونه‭ ‬سيبقى‭ ‬دافئا‭ ‬كي‭ ‬‮«‬يهري‭ ‬مطرح‭ ‬ما‭ ‬يسري‮»‬،‭ ‬وأكاد‭ ‬أن‭ ‬أجزم‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬العرب‭ ‬لا‭ ‬يهمهم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬أو‭ ‬قليل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬طفل‭ ‬حديث‭ ‬الولادة‭ ‬يصحو‭ ‬على‭ ‬كيفه،‭ ‬ويبكي‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬سبب،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يساعدون‭ ‬زوجاتهم‭ ‬في‭ ‬هدهدة‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬إطعامهم‭ ‬أو‭ ‬تزويدهم‭ ‬بمانعات‭ ‬التسيب‭ ‬المسمى‭ ‬بالبامبرز،‭ ‬بل‭ ‬يبلغ‭ ‬انعدام‭ ‬الحساسية‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬أنهم‭ ‬يهجرون‭ ‬غرفة‭ ‬الزوجية‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الزوجة‭ ‬تعنى‭ ‬برضيع‭.‬

ولأنني‭ ‬أستمتع‭ ‬بالعناية‭ ‬بعيالي‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬المهد،‭ ‬ولا‭ ‬أجد‭ ‬حرجا‭ ‬في‭ ‬إطعامهم‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬ملابسهم‭ ‬الملوثة‭ ‬بمواد‭ ‬مقرفة‭ ‬حتى‭ ‬أمام‭ ‬الضيوف،‭ ‬فإن‭ ‬زوجتي‭ ‬‮«‬مسّختها‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬بأن‭ ‬ترمي‭ ‬بمعظم‭ ‬الحمل‭ ‬عليّ،‭ ‬لتمارس‭ ‬هوايتها‭ ‬المفضلة‭ ‬وهي‭ ‬النوم‭ ‬المبكر،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬يكبر‭ ‬لنا‭ ‬طفل‭ ‬حتى‭ ‬تحس‭ ‬بالندم‭ ‬لأنها‭ ‬تكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬تعلقا‭ ‬بي،‭ ‬وتحاول‭ ‬استدراجه‭ ‬إليها‭ ‬أكثر‭ ‬بأن‭ ‬تغني‭ ‬له‭ ‬بصوتها‭ ‬النشاز‭ ‬فيزداد‭ ‬التصاقا‭ ‬بي،‭ ‬صونا‭ ‬لحسه‭ ‬الموسيقي،‭ ‬وتتضايق‭ ‬كثيرا‭ ‬لأن‭ ‬عيالي‭ ‬يعتادون‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬الجلوس‭ ‬إلى‭ ‬جواري‭ ‬في‭ ‬مائدة‭ ‬الطعام،‭ ‬لأنني‭ ‬وفي‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬أعمارهم،‭ ‬أكسر‭ ‬كل‭ ‬البروتوكولات‭ ‬وقواعد‭ ‬الاتيكيت‭ ‬على‭ ‬المائدة‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الأكل‭.. ‬مثلا،‭ ‬بإجراء‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬أكل‭ ‬الفول‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬الشوربة‭ ‬بالشوكة‭. ‬ولا‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لأنني‭ ‬رجل‭ ‬‮«‬عصري‮»‬‭ ‬ومتحضر،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنني‭ ‬ – ‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬ – ‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كوني‭ ‬رجلا‭ ‬يجردني‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬الأبوة‭ ‬والأحاسيس‭ ‬الإنسانية‭. ‬أهتم‭ ‬بصغاري‭ ‬كأب‭ ‬وأهتم‭ ‬براحة‭ ‬أمهم‭ ‬لأنها‭ ‬‮«‬أم‭ ‬ومن‭ ‬نسل‭ ‬آدم‮»‬‭ ‬وأمانة‭ ‬في‭ ‬عنقي‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬أمانة‭ ‬في‭ ‬عنقها‭ (‬كلما‭ ‬طلبت‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬اشتري‭ ‬لها‭ ‬سلسلا‭ ‬ذهبيا‭ ‬ترتديه‭ ‬حول‭ ‬عنقها‭ ‬أقول‭ ‬لها‭: ‬عيب‭ ‬أنا‭ ‬أمانة‭ ‬في‭ ‬رقبتك‭ ‬وما‭ ‬يصير‭ ‬تجعليني‭ ‬والسلسل‭ ‬في‭ ‬مقام‭ ‬واحد‭).‬

على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬حلال‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬أن‭ ‬تنام‭ ‬ساعات‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬طالما‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تملأ‭ ‬مركزها‮»‬‭ ‬جيدا‭ ‬وتقوم‭ ‬بواجباتها‭ ‬والزيادة‭! ‬ولو‭ ‬أثبت‭ ‬الدراسات‭ ‬الطبية‭ ‬أنها‭ ‬تعيش‭ ‬مدة‭ ‬أطول‭ ‬مما‭ ‬يعيشها‭ ‬الرجل‭ ‬فلحكمة‭ ‬يعلمها‭ ‬الله‭ ‬وربما‭ ‬يدركها‭ ‬بعضنا‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬مكانة‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأبناء‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الأب،‭ ‬فحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الأب‭ ‬هو‭ ‬العائل‭ ‬الوحيد‭ ‬للأسرة،‭ ‬فإن‭ ‬الحنان‭ ‬والحب‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الأم‭ ‬أعلى‭ ‬قيمة‭ ‬من‭ ‬المال‭. ‬انظر‭ ‬خيارات‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬يتطلق‭ ‬الوالدان‭ ‬وتبدأ‭ ‬مشاكل‭ ‬الحضانة‭: ‬تسعون‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬عيال‭ ‬المطلقين‭ ‬يفضلون‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬الأم،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الرشاوى‭ ‬التي‭ ‬يعرضها‭ ‬عليهم‭ ‬الأب‭.‬