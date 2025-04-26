مائة يوم من الفوضى!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

أما‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬الحرب‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬أشعلها‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬ولم‭ ‬تقف‭ ‬الأخيرة‭ ‬متفرجة‭ ‬بل‭ ‬ردت‭ ‬بأقسى‭ ‬أنواع‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬فيها‭ ‬وكأنها‭ ‬وحدها،‭ ‬أي‭ ‬الصين،‭ ‬من‭ ‬يواجه‭ ‬قرارات‭ ‬ترامب‭ ‬الاستعراضية،‭ ‬ولكنها‭ ‬التي‭ ‬غيّرت‭ ‬ملامح‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭!‬

{ ‭ ‬الكل‭ ‬يتساءل‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬مائة‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬حكمه‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬فعلت‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬فوضوية‭ ‬فماذا‭ ‬لو‭ ‬أكمل‭ ‬ترامب‭ ‬ولايته‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬سنوات‭! ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيفعله‭ ‬وهو‭ ‬الرئيس‭ ‬النرجسي‭ ‬الذي‭ ‬يدلي‭ ‬بالتصريحات‭ ‬والقرارات‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تقريبا‭ ‬ولكأن‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬يومي‭ ‬يلعب‭ ‬فيه‭ ‬ترامب‭ ‬دور‭ ‬مقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬إطاره‭ ‬الاستعراضي‭! ‬أو‭ ‬لكأنه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬برنامجه‭ ‬الشهير‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬مجددا،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬والعبث‭ ‬بكل‭ ‬العالم‭ ‬وأسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬وكأن‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬كف‭ ‬عفريت‭ ‬يتقلب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬إلى‭ ‬تحت‭ ‬والعكس‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬ستنتهي‭ ‬الأمور‭ ‬أو‭ ‬متى‭ ‬سيعود‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الأمر‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المرحلة‭ ‬الترامبية‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬شعبية‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬شعبية‭ ‬بدأت‭ ‬مفقودة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬خارج‭ ‬بلده‭ ‬بسبب‭ ‬التوقعات‭ ‬المثيرة‭ ‬حول‭ ‬نمط‭ ‬شخصيته‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬البعض‭ ‬جريئة‭ ‬ويراها‭ ‬آخرون‭ ‬اعتباطية‭ ‬وفوضوية‭! ‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتخوف‭ ‬منه‭ ‬الكثيرون‭ ‬رغم‭ ‬وعوده‭ ‬الانتخابية‭ ‬بأنه‭ ‬ضد‭ ‬الحروب‭ ‬ومع‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولكن‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬توليه‭ ‬هو‭ ‬إشعال‭ ‬الحرب‭ ‬التجارية‭ ‬وتكبيد‭ ‬الدول‭ ‬خسائر‭ ‬مليارية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التراجع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نفسها‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬العشوائية‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬رغم‭ ‬مساوئه‭ ‬المعروفة‭ ‬كنظام‭ ‬دولي‭ ‬لمجرد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬عظمى‭ ‬يتخيل‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬يده‭ ‬يفعل‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬ينتج‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وكما‭ ‬حدث‭ ‬فوضى‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬مآلاتها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬بلده‭ ‬نفسها‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬العبثية‭ ‬لإيقاف‭ ‬تنافس‭ ‬قوى‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬قد‭ ‬تدفع‭ ‬البلد‭ ‬المنافس‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬العبث‭ ‬الدولي‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أيضا‭! ‬وهذا‭ ‬بدوره‭ ‬قد‭ ‬يقود‭ ‬شخصية‭ ‬نرجسية‭ ‬كترامب‭ ‬إلى‭ ‬المزايدة‭ ‬على‭ ‬العبث‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يواجه‭ ‬سقوط‭ ‬نظريته‭ ‬أو‭ ‬لعبة‭ ‬القمار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬اللعب‭ ‬بها‭ ‬وعليها‭!‬

{ ‭ ‬بعد‭ ‬مائة‭ ‬يوم‭ ‬حافلة‭ ‬بالقرارات‭ ‬والرؤى‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬مختلفة‭ ‬تتسم‭ ‬بالانفلات‭ ‬وتحلل‭ ‬كل‭ ‬المبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحكمه‭ ‬فيما‭ ‬القوة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬واجهته‭ ‬بالقرارات‭ ‬الارتدادية‭ ‬وهي‭ ‬الصين‭ ‬تكسب‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬أوراقا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المضامير‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أو‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدولار‭ ‬بالعملة‭ ‬الصينية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬كقوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬عظمى‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بالتهديد‭ ‬عسكريا‭ ‬إن‭ ‬تمادت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العبث‭ ‬العسكري‭ ‬معها‭!‬

{ ‭ ‬وهكذا‭ ‬يشتعل‭ ‬الملعب‭ ‬الدولي‭ ‬والعالمي‭ ‬فيما‭ ‬أكبر‭ ‬مأساة‭ ‬إنسانية‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬وهي‭ ‬مأساة‭ ‬غزة‭ ‬والكل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التفرج‭ ‬فإن‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬استيقظت‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬المأساة‭ ‬تنذر‭ ‬بمتغيرات‭ ‬عالمية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬بضمائر‭ ‬قادة‭ ‬العالم،‭ ‬ولكن‭ ‬حتما‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬ضمائر‭ ‬الشعوب‭ ‬المستيقظة‭! ‬والتي‭ ‬تدرك‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعاداة‭ ‬المفضوحة‭ ‬للإنسان‭ ‬ونموذجها‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬المستمرة‭ ‬والضحايا‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وأبرياء‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬إيقافها‭ ‬فقد‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬جمر‭ ‬تحت‭ ‬النار‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تحرق‭ ‬الكثير‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬نفسها،‭ ‬والنظام‭ ‬المخادع‭ ‬الذي‭ ‬يحكمها‭! ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ينقلب‭ ‬وكل‭ ‬التوقعات‭ ‬السلبية‭ ‬وردود‭ ‬الفعل‭ ‬قابلة‭ ‬للحدوث‭ ‬والمائة‭ ‬يوم‭ ‬السابقة‭ ‬تشي‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬قادم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭!‬