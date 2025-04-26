عبدالعزيز بوحجي.. حينما توقفت الإشارة المرورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مآثر‭ ‬وأعمال‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬تمحى‭ ‬ولا‭ ‬تنسى‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن‭ ‬ووجدان‭ ‬المجتمع‭.. ‬والراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خبيرا‭ ‬مروريا،‭ ‬فهو‭ ‬جار‭ ‬لبيتنا‭ ‬بمنطقة‭ ‬البسيتين‭ ‬بالمحرق‭.. ‬ومازلت‭ ‬أذكر‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬أنه‭ ‬أوقفني‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬قرب‭ ‬المنزل،‭ ‬حينما‭ ‬شاهدني‭ ‬مسرعا‭ ‬في‭ ‬الطريق‭.. ‬ونصحني‭ ‬بأسلوب‭ ‬أبوي‭ ‬كريم‭. ‬

وللراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والثقافة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭.. ‬يكفي‭ ‬أنه‭ ‬زودنا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬فأول‭ ‬سيارة‭ ‬دخلت‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1914‭ ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬كينج‭) ‬وكانت‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬جلبها‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البحر،‭ ‬وكان‭ ‬يتم‭ ‬استيراد‭ ‬البترول‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬اكتشاف‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأن‭ ‬البلدية‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬تولى‭ ‬أمور‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬وأصدر‭ ‬أول‭ ‬قانون‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬البلديات،‭ ‬وكان‭ ‬يعنى‭ ‬بتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬قرابة‭ ‬10‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الشرطة‭ ‬بسوق‭ ‬المنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البلدية،‭ ‬وأن‭ ‬أوقات‭ ‬عمل‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬ملتزمة‭ ‬بأوقات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي‭ ‬حتى‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬مركبة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬1926‭. ‬وأن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدأت‭ ‬تقود‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬إلى‭ ‬اليمين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬

الراحل‭ ‬الفاضل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬كلية‭ ‬الشرطة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬وبدأ‭ ‬برامجه‭ ‬الإذاعية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967م،‭ ‬وكان‭ ‬موظفًا‭ ‬بإدارة‭ ‬الجمارك،‭ ‬ثم‭ ‬التحق‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬خبير‭ ‬مروري‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬المرورية،‭ ‬ونال‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بتأليف‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬لمحات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬1914‭ ‬1969‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الكتب‭ ‬التابعة‭ ‬لمكتبة‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكتبة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المكتبات‭ ‬العامة‭ ‬المهمة‭.. ‬‮«‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬ذلك‭ ‬السفير‭ ‬العزيز‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬حينما‭ ‬بدأت‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بالاحتفال‭ ‬السنوي‭ ‬بأسبوع‭ ‬المرور‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬كان‭ ‬للراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬وأساسي‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬المرورية‭.. ‬وكان‭ ‬حديثه‭ ‬الإذاعي‭ ‬اليومي‭ ‬‮«‬مادة‭ ‬جميلة‭ ‬ودسمة‮»‬‭ ‬يستمع‭ ‬إليها‭ ‬الجميع،‭ ‬الكبار‭ ‬والصغار‭ ‬معا‭.. ‬وكان‭ ‬كلامه‭ ‬يدخل‭ ‬القلب‭ ‬ورسالته‭ ‬المرورية‭ ‬سهلة‭ ‬وممتعة‭.‬

ذات‭ ‬مرة‭ ‬سئل‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية؟‭ ‬فأجاب‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية،‭ ‬تحكمها‭ ‬الثقافة‭ ‬وأخلاق‭ ‬السياقة،‭ ‬وأن‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المرتكزات‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والحوادث،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المروري‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬وتنظم‭ ‬العملية‭ ‬المرورية‭.‬

خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإلى‭ ‬أسرة‭ ‬‮«‬بوحجي‮»‬‭ ‬الكريمة‭.. ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬أصدقاء‭ ‬وزملاء‭ ‬ومعارف‭ ‬ومحبي‭ ‬الراحل‭ ‬الفاضل‭ ‬والجار‭ ‬الكريم‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭.. ‬وأحسب‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬الإشارة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬حدادا‭ ‬وحزنا‭ ‬على‭ ‬رحيله‭. ‬