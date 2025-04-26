  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عبدالعزيز بوحجي.. حينما توقفت الإشارة المرورية

عبدالعزيز بوحجي.. حينما توقفت الإشارة المرورية

2025-04-26 07:03:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬فعلا‭ ‬لن‭ ‬نستمع‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬صوت‭ ‬الخبير‭ ‬المروري‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬،‭ ‬ونحن‭ ‬متوجهون‭ ‬إلى‭ ‬أعمالنا‭ ‬وجامعاتنا‭ ‬ومدارسنا‭..‬؟‭ ‬هل‭ ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬الصوت‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭ ‬واللهجة‭ ‬المحرقاوية‭ ‬المتميزة‭ ‬ستغيب‭ ‬عنا‭ ‬برحيل‭ ‬السيد‭ ‬الفاضل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬تعالى‭ ‬بالأمس؟

مآثر‭ ‬وأعمال‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬تمحى‭ ‬ولا‭ ‬تنسى‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن‭ ‬ووجدان‭ ‬المجتمع‭.. ‬والراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خبيرا‭ ‬مروريا،‭ ‬فهو‭ ‬جار‭ ‬لبيتنا‭ ‬بمنطقة‭ ‬البسيتين‭ ‬بالمحرق‭.. ‬ومازلت‭ ‬أذكر‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬أنه‭ ‬أوقفني‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬قرب‭ ‬المنزل،‭ ‬حينما‭ ‬شاهدني‭ ‬مسرعا‭ ‬في‭ ‬الطريق‭.. ‬ونصحني‭ ‬بأسلوب‭ ‬أبوي‭ ‬كريم‭. ‬

وللراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والثقافة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭.. ‬يكفي‭ ‬أنه‭ ‬زودنا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬فأول‭ ‬سيارة‭ ‬دخلت‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1914‭ ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬كينج‭) ‬وكانت‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬جلبها‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البحر،‭ ‬وكان‭ ‬يتم‭ ‬استيراد‭ ‬البترول‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬اكتشاف‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأن‭ ‬البلدية‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬تولى‭ ‬أمور‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬وأصدر‭ ‬أول‭ ‬قانون‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬البلديات،‭ ‬وكان‭ ‬يعنى‭ ‬بتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬قرابة‭ ‬10‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الشرطة‭ ‬بسوق‭ ‬المنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البلدية،‭ ‬وأن‭ ‬أوقات‭ ‬عمل‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬ملتزمة‭ ‬بأوقات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي‭ ‬حتى‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬مركبة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬1926‭. ‬وأن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدأت‭ ‬تقود‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬إلى‭ ‬اليمين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬

الراحل‭ ‬الفاضل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬كلية‭ ‬الشرطة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬وبدأ‭ ‬برامجه‭ ‬الإذاعية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967م،‭ ‬وكان‭ ‬موظفًا‭ ‬بإدارة‭ ‬الجمارك،‭ ‬ثم‭ ‬التحق‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬خبير‭ ‬مروري‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬المرورية،‭ ‬ونال‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بتأليف‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬لمحات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬1914‭ ‬1969‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الكتب‭ ‬التابعة‭ ‬لمكتبة‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكتبة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المكتبات‭ ‬العامة‭ ‬المهمة‭.. ‬‮«‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬ذلك‭ ‬السفير‭ ‬العزيز‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬حينما‭ ‬بدأت‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بالاحتفال‭ ‬السنوي‭ ‬بأسبوع‭ ‬المرور‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬كان‭ ‬للراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬وأساسي‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬المرورية‭.. ‬وكان‭ ‬حديثه‭ ‬الإذاعي‭ ‬اليومي‭ ‬‮«‬مادة‭ ‬جميلة‭ ‬ودسمة‮»‬‭ ‬يستمع‭ ‬إليها‭ ‬الجميع،‭ ‬الكبار‭ ‬والصغار‭ ‬معا‭.. ‬وكان‭ ‬كلامه‭ ‬يدخل‭ ‬القلب‭ ‬ورسالته‭ ‬المرورية‭ ‬سهلة‭ ‬وممتعة‭.‬

ذات‭ ‬مرة‭ ‬سئل‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية؟‭ ‬فأجاب‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية،‭ ‬تحكمها‭ ‬الثقافة‭ ‬وأخلاق‭ ‬السياقة،‭ ‬وأن‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المرتكزات‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والحوادث،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المروري‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬وتنظم‭ ‬العملية‭ ‬المرورية‭.‬

خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإلى‭ ‬أسرة‭ ‬‮«‬بوحجي‮»‬‭ ‬الكريمة‭.. ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬أصدقاء‭ ‬وزملاء‭ ‬ومعارف‭ ‬ومحبي‭ ‬الراحل‭ ‬الفاضل‭ ‬والجار‭ ‬الكريم‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭.. ‬وأحسب‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬الإشارة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬حدادا‭ ‬وحزنا‭ ‬على‭ ‬رحيله‭. ‬

MENAFN26042025000055011008ID1109476367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث