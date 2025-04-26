تحذيرات صارمة من مخاطر وبائية جديدة بـسـبـب ذوبـان الـجـلـيد في القطب الشمالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬للفريق‭ ‬العلمي‭ ‬فإن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬يفتح‭ ‬مسارات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لانتشار‭ ‬أمراض‭ ‬معدية‭ ‬مثل‭ ‬الحمى‭ ‬المالطية‭ ‬والتولاريميا‭ ‬والإشريكية‭ ‬القولونية‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬دولية‭ ‬شاملة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة Science of the Total Environment شارك‭ ‬فيها‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مؤسسة‭ ‬علمية‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭ ‬وكندا‭.‬

وتشير‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذوبان‭ ‬الصقيع‭ ‬الدائم‭ (‬ permafrost ‭) ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬خصبة‭ ‬لانتشار‭ ‬الأوبئة،‭ ‬إذ‭ ‬يصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬البشر‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬كانت‭ ‬معزولة‭ ‬سابقا،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭ ‬والنظم‭ ‬البيئية‭ ‬القطبية‭. ‬لكن‭ ‬الخطر‭ ‬الأكبر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬إطلاق‭ ‬ميكروبات‭ ‬قديمة‭ ‬ظلت‭ ‬مجمدة‭ ‬تحت‭ ‬طبقات‭ ‬الجليد‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬أمراضا‭ ‬مجهولة‭ ‬أو‭ ‬سلالات‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬والفيروسات‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬البشري‭ ‬معتادا‭ ‬على‭ ‬مواجهتها‭. ‬ويوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬مجاهد‭ ‬عباس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الشارقة،‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬أن‭ ‬ذوبان‭ ‬الصقيع‭ ‬الدائم‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الخرائط‭ ‬الجغرافية،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الخريطة‭ ‬الوبائية‭ ‬العالمية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬محصورا‭ ‬هناك،‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التغيرات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تخلق‭ ‬تأثيرات‭ ‬متتالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬المناطق‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬العلمية‭ ‬حلل‭ ‬العلماء‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬ووثائق‭ ‬حكومية‭ ‬من‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬كندا‭ ‬وألاسكا‭ ‬وغرينلاند‭ ‬وشمال‭ ‬أوروبا‭. ‬وشرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭: ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬فهم‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تعلمها‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬لمساعدة‭ ‬المجتمعات‭ ‬القطبية‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬للمخاطر‭ ‬الصحية‭ ‬المستقبلية‭. ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتلوث‭ ‬يؤثران‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الحيوان‭ ‬والإنسان‭ ‬معا،‭ ‬وبحثنا‭ ‬تناول‭ ‬كيفية‭ ‬ترابط‭ ‬هاتين‭ ‬القوتين‭. ‬ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬حرارة‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬الأخرى‭ ‬نشهد‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬البيئة،‭ ‬مثل‭ ‬ذوبان‭ ‬الصقيع‭ ‬الدائم‭ ‬وتحول‭ ‬النظم‭ ‬البيئية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بين‭ ‬الحيوانات‭ ‬والبشر‭. ‬وكشفت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬عن‭ ‬نمطين‭ ‬رئيسيين‭ ‬للخطر‭: ‬الأول‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬متاحة‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬الغطاء‭ ‬الجليدي،‭ ‬حيث‭ ‬تجتذب‭ ‬المنطقة‭ ‬صناعات‭ ‬جديدة‭ ‬ومسالك‭ ‬ملاحية،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬معدلات‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬والحيوانات‭ ‬البرية‭. ‬أما‭ ‬النمط‭ ‬الثاني‭ ‬فيرتبط‭ ‬بإحياء‭ ‬الميكروبات‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشط‭ ‬مع‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭ ‬الدائم،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬بقايا‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عصور‭ ‬جيولوجية‭ ‬سابقة‭. ‬ويؤكد‭ ‬العلماء‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الواحدة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬الصحة‭ ‬البشرية‭ ‬والحيوانية‭ ‬والبيئية‭ ‬كمنظومة‭ ‬متكاملة،‭ ‬داعين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬المراقبة‭ ‬المبكرة‭ ‬وتعاون‭ ‬دولي‭ ‬عاجل‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭. ‬كما‭ ‬يلفتون‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دمج‭ ‬المعرفة‭ ‬المحلية‭ ‬للسكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الإنذار‭ ‬المبكر،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬هذه‭ ‬المجتمعات‭ ‬خبرات‭ ‬تراكمية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬التغيرات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭. ‬ويختتم‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬بالتشديد‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬لهذه‭ ‬التهديدات‭: ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬لا‭ ‬تذيب‭ ‬الجليد‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تذيب‭ ‬أيضا‭ ‬الحواجز‭ ‬بين‭ ‬الأنظمة‭ ‬البيئية‭ ‬والأنواع‭ ‬الحية‭. ‬نحن‭ ‬أمام‭ ‬تحول‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الوبائي‭ ‬العالمي‭ ‬يتطلب‭ ‬استجابة‭ ‬منسقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬بمثابة‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬للحكومات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬للتحرك‭ ‬العاجل‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭. ‬وتؤكد‭ ‬الدراسة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭. ‬وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬دولي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭ ‬وكندا،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التبادل‭ ‬المعرفي‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬قضايا‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭.‬