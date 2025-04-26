السيارات الطائرة قادمة لحل مشكلات الازدحام المروري في المدن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الإخبارية‭ ‬لمنطقة‭ ‬خليج‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألف‮»‬‭ ‬للملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬والواقع‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬بإطلاق‭ ‬المركبات‭ ‬الطائرة‭.‬

وكشفت‭ ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬ماتيو‭ ‬الكائنة‭ ‬بجنوبي‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬نموذج‭ ‬أولي‭ ‬للسيارة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وأطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الطراز‭ ‬صفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬السيليكون،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بوقت‭ ‬قصير‭ ‬أثبتت‭ ‬الشركة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الانطلاق‭.‬

كما‭ ‬عرضت‭ ‬شركة‭ ‬آرشر‭ ‬للطيران‭ ‬ومقرها‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬جوزيه‭ ‬جنوبا‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬سيارة‭ ‬التاكسي‭ ‬الطائر‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬إنتاجها‭ ‬وذلك‭ ‬بمطار‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أبريل‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬أسكا‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬ماونتن‭ ‬فيو‭ ‬بكاليفورنيا‭ ‬و«جوبي‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانتا‭ ‬كروز‭ ‬بشمال‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬مراكب‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭.‬

ويعتقد‭ ‬مؤسسو‭ ‬شركة‭ ‬ألف‭ ‬أنهم‭ ‬سيكونون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬ينتج‭ ‬مركبة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمهمة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬والطيران‭ ‬بشكل‭ ‬عمودي‭.‬