السيارات الطائرة قادمة لحل مشكلات الازدحام المروري في المدن

السيارات الطائرة قادمة لحل مشكلات الازدحام المروري في المدن
وذكرت المجموعة الإخبارية لمنطقة خليج سان فرانسيسكو أن شركة «ألف» للملاحة الجوية تعد واحدة من عدة شركات في خليج سان فرانسيسكو تتنافس على الجمع بين الخيال العلمي والواقع داخل سوق السيارات بإطلاق المركبات الطائرة.
وكشفت الشركة، التي تتخذ من مدينة سان ماتيو الكائنة بجنوبي سان فرانسيسكو مقرا لها، النقاب عن نموذج أولي للسيارة الطائرة في فبراير الماضي، وأطلقت عليه اسم «الطراز صفر» في معرض السيارات الذي أقيم في وادي السيليكون، وبعد ذلك بوقت قصير أثبتت الشركة قدرتها على الانطلاق.
كما عرضت شركة آرشر للطيران ومقرها مدينة سان جوزيه جنوبا بولاية كاليفورنيا سيارة التاكسي الطائر الكهربائية من إنتاجها وذلك بمطار سان فرانسيسكو الدولي في مطلع أبريل الحالي، في الوقت الذي تعمل فيه شركتا «أسكا» بمدينة ماونتن فيو بكاليفورنيا و«جوبي للطيران» في مدينة سانتا كروز بشمال كاليفورنيا على إنتاج مراكب للنقل الجوي.
ويعتقد مؤسسو شركة ألف أنهم سيكونون أول من ينتج مركبة قادرة على القيام بمهمة النقل البري والطيران بشكل عمودي.
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