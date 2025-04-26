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أســرة مـدعـيـة فـي قـضـيـــة جيفري إبستين تعلن انتحارها

أســرة مـدعـيـة فـي قـضـيـــة جيفري إبستين تعلن انتحارها

2025-04-26 07:03:06
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬أسرة‭ ‬فرجينيا‭ ‬جيوفري،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬من‭ ‬اتهمن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الراحل‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬انتحارها‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬أرسلته‭ ‬عائلتها‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬جيوفري‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬توفيت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أستراليا‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬عاشت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬السنوات‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬فرجينيا‭ ‬محاربة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬والاتجار‭ ‬بالجنس‭. ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬النور‭ ‬الذي‭ ‬أضاء‭ ‬قلوب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناجين‭. ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬المحن‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬سطع‭ ‬وهج‭ ‬شخصيتها‭. ‬سنفتقدها‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬أستراليا‭ ‬الغربية‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬يفيد‭ ‬بوفاة‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬41‭ ‬عاما،‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اسمها،‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬نيرجابي،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬ريفية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مدينة‭ ‬بيرث‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬محاولات‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬باءت‭ ‬بالفش،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭. ‬وكانت‭ ‬جيوفري‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬من‭ ‬طالبوا‭ ‬بمقاضاة‭ ‬إبستين‭ ‬جنائيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬واجهه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬ووجهت‭ ‬إلى‭ ‬إبستين‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالجنس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2019‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬إنه‭ ‬انتحر‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬أثناء‭ ‬سجنه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬متروبوليتان‭ ‬الإصلاحي‭ ‬بنيويورك‭. ‬وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬إبستين‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬سنوات،‭ ‬إذ‭ ‬زعم‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬للتستر‭ ‬على‭ ‬عملاء‭ ‬أثرياء‭ ‬وذوي‭ ‬نفوذ‭ ‬يزعم‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬فتاة‭ ‬قاصرا‭ ‬في‭ ‬جزيرته‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬رفعت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تتهم‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الاتحادي‭ ‬بالتستر‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬إبستين‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬توصلت‭ ‬جيوفري‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬بشأن‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬اتهمت‭ ‬فيها‭ ‬الأمير‭ ‬البريطاني‭ ‬آندرو‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬جنسيا‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬قاصرا‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬إبستين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وفي‭ ‬جزيرة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭.‬

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