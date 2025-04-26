مدرسة الحكمة الدولية تحتفل بـ40 عاما من التميز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تتميز‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬ STEM ‭ ‬من‭ ‬كوجنيا،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬بتعليم‭ ‬عصري‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وشهادة‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬ MSA ‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬عمل‭ ‬الطلاب‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودوليا‭.‬

تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬التوسّع‭ ‬ورؤية‭ ‬المدرسة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬شرعت‭ ‬ AHIS ‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬كبير‭ ‬للحرم‭ ‬المدرسي‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬والذي‭ ‬سيشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬مساحات‭ ‬تعليمية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الموارد،‭ ‬وترقية‭ ‬المرافق‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬غنية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭. ‬وقال‭ ‬السيد‭ ‬مهند‭ ‬العاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بأربعين‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬استثنائي‭. ‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميّز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وتنمية‭ ‬الشخصية،‭ ‬والابتكار‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يوجّه‭ ‬جميع‭ ‬مساعينا‭ ‬التعليمية‮»‬‭.‬