  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مدرسة الحكمة الدولية تحتفل بـ40 عاما من التميز

مدرسة الحكمة الدولية تحتفل بـ40 عاما من التميز

2025-04-26 07:03:06
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحتفل‭ ‬مدرسة‭ ‬الحكمة‭ ‬الدولية‭ (‬ AHIS ‭)‬،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التعليم‭ ‬النوعي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬بمرور‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬التميّز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ونجاحات‭ ‬الطلبة‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التقدير‭ ‬المستمر‭ ‬لالتزامها‭ ‬بالتميّز،‭ ‬حصلت‭ ‬المدرسة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬‮«‬جيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬متميزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬ BQA ‭). ‬وتحظى‭ ‬المدرسة‭ ‬باعتماد‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬هيئات‭ ‬اعتماد‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭: ‬هيئة‭ ‬الولايات‭ ‬الوسطى‭ (‬ MSA ‭)‬،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬كوجنيا‭ (‬ Cognia ‭)‬،‭ ‬ومنظمة‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭(‬ IB ‭) ‬،‭ ‬وتواصل‭ ‬المدرسة‭ ‬ريادتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬والمعايير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬القوية‭. ‬

كما‭ ‬تتميز‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬ STEM ‭ ‬من‭ ‬كوجنيا،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬بتعليم‭ ‬عصري‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وشهادة‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬ MSA ‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬عمل‭ ‬الطلاب‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودوليا‭.‬

تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬التوسّع‭ ‬ورؤية‭ ‬المدرسة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬شرعت‭ ‬ AHIS ‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬كبير‭ ‬للحرم‭ ‬المدرسي‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬والذي‭ ‬سيشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬مساحات‭ ‬تعليمية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الموارد،‭ ‬وترقية‭ ‬المرافق‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬غنية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭. ‬وقال‭ ‬السيد‭ ‬مهند‭ ‬العاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بأربعين‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬استثنائي‭. ‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميّز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وتنمية‭ ‬الشخصية،‭ ‬والابتكار‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يوجّه‭ ‬جميع‭ ‬مساعينا‭ ‬التعليمية‮»‬‭.‬

MENAFN26042025000055011008ID1109476363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث