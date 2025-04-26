مدرسة الحكمة الدولية تحتفل بـ40 عاما من التميز
كما تتميز بحصولها على شهادة اعتماد STEM من كوجنيا، والتي تؤكد التزامها بتعليم عصري يركز على العلوم والتكنولوجيا وشهادة الخدمة الاجتماعية من MSA التي تدعم عمل الطلاب التطوعي في المملكة ودوليا.
تماشيًا مع خطط التوسّع ورؤية المدرسة المستقبلية، شرعت AHIS في مشروع توسعة كبير للحرم المدرسي للعام الأكاديمي 2025-2026، والذي سيشمل إنشاء مساحات تعليمية جديدة، وتطوير الموارد، وترقية المرافق لتوفير بيئة تعليمية غنية تتماشى مع المعايير العالمية. وقال السيد مهند العاني، رئيس مجلس الإدارة: «نفخر اليوم بالاحتفال بأربعين عامًا من تقديم تعليم استثنائي. إن التزامنا بالتميّز الأكاديمي، وتنمية الشخصية، والابتكار هو ما يوجّه جميع مساعينا التعليمية».
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