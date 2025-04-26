تكريم شركة الزياني للسيارات إم جي البحرين في حفل توزيع جوائز إم جي السنوية للموزعين لعام 2025 في دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬مكانة‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ – ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬كنموذجٍ‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬بفضل‭ ‬دقة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنسيق‭ ‬اللوجستي،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والموثوقية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مركباتها‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬الوكالة‭ ‬كوجهة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬شكل‭ ‬أيضاً‭ ‬دافعاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬لمواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬المعايير‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬والمساهمة‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رؤية‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬موتور‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬أساليب‭ ‬النقل‭ ‬التجاري‭ ‬وتأمين‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬السيد‭ ‬رضوان‭ ‬طارق،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات،‭ ‬الذي‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبتنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ – ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬مدى‭ ‬تميزنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬شاملة‭ ‬لموظفينا،‭ ‬واستثمارنا‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الصيانة‭ ‬والتشخيص‭ ‬المتقدمة‭ ‬بهدف‭ ‬تقليل‭ ‬أوقات‭ ‬الانتظار‭ ‬وزيادة‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬للمركبات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعاوننا‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬الهندسة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬لضمان‭ ‬نقل‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والمنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬وكفاءة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬كموزع‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬رؤى‭ ‬مستقبلية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للعميل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬علامة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬التوقعات‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬وضوابط‭ ‬الجودة‭ ‬الصارمة‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بخدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬تواصل‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ – ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬السير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬النجاح‭ ‬وترسيخ‭ ‬ريادة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‮»‬‭.‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ – ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬فإنها‭ ‬تجدد‭ ‬عهدها‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬وابتكارات‭ ‬متجددة‭ ‬وقيمة‭ ‬مضافة‭ ‬حقيقية،‭ ‬مواصلةً‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬موتور‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬بينما‭ ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬تحديات‭ ‬وفرص‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬العالمية‭ ‬لضمان‭ ‬بقاء‭ ‬تجربة‭ ‬كل‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتنا‭ ‬وأن‭ ‬يستمر‭ ‬المستقبل‭ ‬المزدهر‭ ‬للعلامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬