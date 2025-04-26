تكريم شركة الزياني للسيارات إم جي البحرين في حفل توزيع جوائز إم جي السنوية للموزعين لعام 2025 في دبي

تكريم شركة الزياني للسيارات إم جي البحرين في حفل توزيع جوائز إم جي السنوية للموزعين لعام 2025 في دبي
ويؤكد هذا التكريم مكانة شركة الزياني للسيارات – إم جي البحرين كنموذجٍ يُحتذى به في إدارة الأسطول بفضل دقة التخطيط والتنسيق اللوجستي، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والموثوقية في كافة مركباتها المتنوعة، وهو ما لم يقتصر أثره على تعزيز سمعة الوكالة كوجهة للتميز في المنطقة فحسب، بل شكل أيضاً دافعاً رئيسياً للفريق بأكمله لمواصلة الارتقاء بهذه المعايير على مدى السنوات المقبلة والمساهمة بدور فاعل في دفع رؤية إم جي موتور الرامية إلى تحديث أساليب النقل التجاري وتأمين حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
وخلال حفل التكريم، تسلم الجائزة السيد رضوان طارق، المدير العام في شركة الزياني للسيارات، الذي علق على هذه المناسبة قائلًا: «لقد أثبتنا في شركة الزياني للسيارات – إم جي البحرين مدى تميزنا والتزامنا في إدارة الأسطول عبر تطبيق برامج تدريبية شاملة لموظفينا، واستثمارنا المتواصل في أحدث تقنيات الصيانة والتشخيص المتقدمة بهدف تقليل أوقات الانتظار وزيادة العمر الافتراضي للمركبات، إلى جانب تعاوننا الوثيق مع فرق الهندسة العالمية في إم جي لضمان نقل أحدث الابتكارات والمنتجات عالية الجودة إلى السوق المحلي بكل سلاسة وكفاءة».
وأضاف: «نحن نسعى بشكل دائم إلى ترسيخ مكانتنا كموزع رائد في المنطقة عبر رؤى مستقبلية واستراتيجيات مبنية على إعطاء الأولوية للعميل، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور علامة إم جي وتقديم قيمة استثنائية للعملاء من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
ومن خلال رفع سقف التوقعات بالاعتماد على الحلول المبتكرة وضوابط الجودة الصارمة والالتزام التام بخدمات ما بعد البيع، تواصل شركة الزياني للسيارات – إم جي البحرين السير بخطى ثابتة نحو تعزيز النجاح وترسيخ ريادة إم جي في الأسواق الإقليمية».
وبالتزامن مع احتفال شركة الزياني للسيارات – إم جي البحرين بهذا الإنجاز المتميز فإنها تجدد عهدها مع عملائها بتقديم خدمات استثنائية وابتكارات متجددة وقيمة مضافة حقيقية، مواصلةً نجاحها في دفع عجلة نمو إم جي موتور داخل مملكة البحرين وخارجها، بينما يتطلع فريق العمل إلى تحديات وفرص جديدة من خلال تعزيز التعاون ضمن شبكة إم جي العالمية لضمان بقاء تجربة كل عميل في صدارة أولوياتنا وأن يستمر المستقبل المزدهر للعلامة في المنطقة.
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