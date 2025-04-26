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تكريم شركة الزياني للسيارات إم جي البحرين في حفل توزيع جوائز إم جي السنوية للموزعين لعام 2025 في دبي

تكريم شركة الزياني للسيارات إم جي البحرين في حفل توزيع جوائز إم جي السنوية للموزعين لعام 2025 في دبي

2025-04-26 07:03:05
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين،‭ ‬الموزع‭ ‬الحصري‭ ‬لعلامة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬موتور‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬أساطيل‭ ‬سيارات‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬السنوية‭ ‬للموزعين‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬منصة‭ ‬لاستعراض‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬والالتزام‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكلاء‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬والابتكار‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إليها‭ ‬العلامة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬مكانة‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬كنموذجٍ‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬بفضل‭ ‬دقة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنسيق‭ ‬اللوجستي،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والموثوقية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مركباتها‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬الوكالة‭ ‬كوجهة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬شكل‭ ‬أيضاً‭ ‬دافعاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬لمواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬المعايير‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬والمساهمة‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رؤية‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬موتور‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬أساليب‭ ‬النقل‭ ‬التجاري‭ ‬وتأمين‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬السيد‭ ‬رضوان‭ ‬طارق،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات،‭ ‬الذي‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبتنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬مدى‭ ‬تميزنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬شاملة‭ ‬لموظفينا،‭ ‬واستثمارنا‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الصيانة‭ ‬والتشخيص‭ ‬المتقدمة‭ ‬بهدف‭ ‬تقليل‭ ‬أوقات‭ ‬الانتظار‭ ‬وزيادة‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬للمركبات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعاوننا‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬الهندسة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬لضمان‭ ‬نقل‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والمنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬وكفاءة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬كموزع‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬رؤى‭ ‬مستقبلية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للعميل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬علامة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬التوقعات‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬وضوابط‭ ‬الجودة‭ ‬الصارمة‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بخدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬تواصل‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬السير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬النجاح‭ ‬وترسيخ‭ ‬ريادة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‮»‬‭.‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬ ‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬فإنها‭ ‬تجدد‭ ‬عهدها‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬وابتكارات‭ ‬متجددة‭ ‬وقيمة‭ ‬مضافة‭ ‬حقيقية،‭ ‬مواصلةً‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬موتور‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬بينما‭ ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬تحديات‭ ‬وفرص‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬العالمية‭ ‬لضمان‭ ‬بقاء‭ ‬تجربة‭ ‬كل‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتنا‭ ‬وأن‭ ‬يستمر‭ ‬المستقبل‭ ‬المزدهر‭ ‬للعلامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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