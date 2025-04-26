لأول مرة في البحرين وتشمل كافة الفروع:أسواق الأسرة و"ثينك" يطلقان مبادرة لتلبية احتياجات ذوي التنوع العصبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أعلنت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬مركز‮ ‬ثينك لسلوك‭ ‬وتنمية‭ ‬الأطفال‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‭ ‬للتسوق‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬بالهدوء‭ ‬المُصمّمة‭ ‬خصيصاً‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي،‭ ‬مثل‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬واضطراب‭ ‬فرط‭ ‬الحركة‭ ‬وتشتت‭ ‬الانتباه‮ ‬‭(‬ ADHD ‭)‬‮ ‬وغيرهم‭.‬

ويبدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬بالجنبية‭ ‬في‮ ‬الميركادو،‭ ‬كل‭ ‬أول‭ ‬وثالث‭ ‬سبت‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬صباحًا‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬كافة‭ ‬فروع‭ ‬الأسواق‭.‬

وقد‭ ‬خضع‭ ‬الموظفون‭ ‬الذين‭ ‬يرتدون‭ ‬شارة‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬لتدريب‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مختصين‭ ‬من‭ ‬مركز‮ ‬ثينك،‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬ودعم‭ ‬الأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي‭ ‬داخل‭ ‬المتجر‭. ‬وتلقى‭ ‬فريق‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬تدريبًا‭ ‬عمليًّا‭ ‬مكثفًا‭ ‬بهدف‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭.‬

ولضمان‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬وترحيبًا‭ ‬للمتسوقين،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تشغيل‭ ‬الموسيقى‭ ‬أو‭ ‬الإعلانات‭ ‬داخل‭ ‬المتجر‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬المبادرة،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬تُستخدم‭ ‬الآلات‭ ‬الصاخبة‭ ‬مثل‭ ‬قواطع‭ ‬اللحم‭ ‬وآلات‭ ‬التقطيع‭. ‬وسيُطلب‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والموظفين‭ ‬ضبط‭ ‬هواتفهم‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصامت‭ ‬والتحدث‭ ‬بهدوء‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مقعد‭ ‬خاص‭ ‬خارج‭ ‬المتجر‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬ذوي‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي‭ ‬أو‭ ‬مرافقيهم‭ ‬ممن‭ ‬قد‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬استراحة‭ ‬أثناء‭ ‬التسوق‭. ‬ويقع‭ ‬مقعد‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الحديقة‭ ‬السرية‮»‬‭ ‬ويوفر‭ ‬مكانًا‭ ‬هادئًا‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬لتخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬واستعادة‭ ‬التوازن‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬كشعار‭ ‬للمبادرة،‭ ‬لكون‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬يؤدي‭ ‬دورًا‭ ‬متكاملاً‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬التوزيع‭ ‬داخل‭ ‬المتجر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ملصق‭ ‬‮«‬البذرة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُمثل‭ ‬المحاربين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي،‭ ‬أو‭ ‬ملصق‭ ‬‮«‬البتلة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُمثل‭ ‬الداعمين‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والأحباء‭ ‬والمُهتمين‭ ‬بالتعلّم‭. ‬فيما‭ ‬يرتدي‭ ‬الموظفون‭ ‬المدربون‭ ‬شارة‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬الكاملة،‭ ‬رمزًا‭ ‬للتعلم‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬الإزهار‭ ‬الكامل‭.‬

كما‭ ‬ستتوافر‭ ‬رموز‭ ‬استجابة‭ ‬سريعة‮ ‬‭(‬ QR ‭)‬‮ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المتجر،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬مسحها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مركز ثينك تشرح‭ ‬مفهوم‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي‭ ‬وتقدّم‭ ‬نصائح‭ ‬عملية‭ ‬للدعم‭ ‬الفعّال‭.‬

وقال‭ ‬عياشي‭ ‬جمعة،‭ ‬رئيس‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬ووحدة‭ ‬صناعة‭ ‬الأغذية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‭ ‬للتسوق‮»‬‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬لعملائنا‭. ‬الجميع‭ ‬يستحق‭ ‬تجربة‭ ‬يشعر‭ ‬فيها‭ ‬بالأمان‭ ‬والقبول‭ ‬والترحيب‭. ‬

نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مركز ثينك وممتنون للفرصة‭ ‬التي‭ ‬أُتيحت‭ ‬لنا‭ ‬لتوسيع‭ ‬مبادراتنا‭ ‬الداعمة‭ ‬لذوي‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬هذه‭ ‬مجرد‭ ‬البداية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تنمو‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بدعم‭ ‬العملاء‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬وتُحدث‭ ‬فرقًا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‮»‬‭.‬

وصرّحت‭ ‬ألكسندريا ويجاند،‭ ‬المديرة‭ ‬الإدارية‭ ‬والسريرية‭ ‬لمركز ثينك لسلوك‭ ‬وتنمية‭ ‬الأطفال‭: ‬‮«‬في‭ ‬مركز ثينك،‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الدمج‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬التوعية‭ ‬النظرية،‭ ‬ليصبح‭ ‬محسوسًا،‭ ‬مرئيًّا،‭ ‬ومُعاشًا‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬لا‭ ‬نُغير‭ ‬فقط‭ ‬أسلوب‭ ‬التسوق،‭ ‬بل‭ ‬نُسهم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬تفاعل‭ ‬المجتمعات‭ ‬مع‭ ‬التنوع‭ ‬العصبي‭ ‬ودعمه‭ ‬والاحتفاء‭ ‬به‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬وتعاطفًا‮»‬‭.‬