  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اليوم قمة بين المحرق والخالدية:الرفاع يضرب بالأربعة.. والبحرين يخطف نقطة بالثواني الأخيرة

اليوم قمة بين المحرق والخالدية:الرفاع يضرب بالأربعة.. والبحرين يخطف نقطة بالثواني الأخيرة

2025-04-26 07:03:04
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الرفاع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فار‭ ‬غاس‭ (‬29‭)‬،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ‭ (‬57‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ (‬73‭)‬،‭ ‬ويلينغتون‭ (‬80‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬عالي‭ ‬حسن‭ ‬عمر‭ (‬76‭)‬،‭ ‬روبسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬90+9‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬عالي‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬رفض‭ ‬البحرين‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المالكية‭ ‬ليفرض‭ ‬عليه‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬المالكية‭ ‬عيسى‭ ‬البري‭ (‬10‭)‬،‭ ‬وأداه‭ (‬44‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬البحرين‭ ‬غابريل‭ ‬مونتيرو‭ (‬8‭)‬،‭ ‬وجويل‭ ‬فينيسيوس‭ (‬90+8‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬المالكية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثالث‭ ‬تعادل‭ ‬أيضا‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والنجمة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬نتيجة‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬

MENAFN26042025000055011008ID1109476360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث