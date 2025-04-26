اليوم قمة بين المحرق والخالدية:الرفاع يضرب بالأربعة.. والبحرين يخطف نقطة بالثواني الأخيرة

اليوم قمة بين المحرق والخالدية:الرفاع يضرب بالأربعة.. والبحرين يخطف نقطة بالثواني الأخيرة
حقق فريق الرفاع فوزا مستحقا على حساب عالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، وأحرز أهداف الرفاع فينيسيوس فار غاس (29)، جاسم الشيخ (57)، علي حسن (73)، ويلينغتون (80)، بينما أحرز هدفي عالي حسن عمر (76)، روبسون دا سيلفا (90+9)، وبهذا الفوز رفع الرفاع رصيده إلى 28 نقطة، بينما تجمد رصيد عالي عند 13 نقطة.
وفي اللقاء الثاني رفض البحرين الخسارة أمام المالكية ليفرض عليه التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، وأحرز هدفي المالكية عيسى البري (10)، وأداه (44)، في حين أحرز هدفي البحرين غابريل مونتيرو (8)، وجويل فينيسيوس (90+8)، وبهذه النتيجة رفع المالكية رصيده إلى 21 نقطة، فيما رفع البحرين رصيده إلى 19 نقطة.
وفي اللقاء الثالث تعادل أيضا فريقا الشباب والنجمة بالنتيجة السلبية من دون أهداف، وهي نفس نتيجة لقاء الفريقين في القسم الأول، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة خليفة الرياضية، وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده الى 20 نقطة، في المقابل رفع النجمة رصيده إلى 19 نقطة.
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