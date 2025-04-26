اليوم قمة بين المحرق والخالدية:الرفاع يضرب بالأربعة.. والبحرين يخطف نقطة بالثواني الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الرفاع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فار‭ ‬غاس‭ (‬29‭)‬،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ‭ (‬57‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ (‬73‭)‬،‭ ‬ويلينغتون‭ (‬80‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬عالي‭ ‬حسن‭ ‬عمر‭ (‬76‭)‬،‭ ‬روبسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬90+9‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬عالي‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬رفض‭ ‬البحرين‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المالكية‭ ‬ليفرض‭ ‬عليه‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬المالكية‭ ‬عيسى‭ ‬البري‭ (‬10‭)‬،‭ ‬وأداه‭ (‬44‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬البحرين‭ ‬غابريل‭ ‬مونتيرو‭ (‬8‭)‬،‭ ‬وجويل‭ ‬فينيسيوس‭ (‬90+8‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬المالكية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثالث‭ ‬تعادل‭ ‬أيضا‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والنجمة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬نتيجة‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬