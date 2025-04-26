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ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281

ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281

2025-04-26 08:10:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أسفر انفجار قوي وقع السبت في مرفأ رئيسي في جنوب إيران عن سقوط ما لا يقل عن 280 جريحا، على ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الذي لم يعط على الفور أي توضيح حول سبب الانفجار.
وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن جهاز الطوارئ أن "281 شخصا أصيبوا بجروح ونقل منهم العشرات إلى مراكز الاستشفاء" بعد الانفجار في مرفأ الشهيد رجائي على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب طهران قرب مدينة بندر عباس الساحلية الكبيرة.
وفي وقت سابق، نقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".
وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون إن "الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي".
ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.
ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.
وبث التلفزيون لقطات تظهر عمودا كبيرا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء من الميناء.
وأضاف أن دوي الانفجار سُمع على مسافة أكثر من 10 كيلومترات.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن "موجة الصدمة كانت قوية لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة".
ولم يعرف على الفور عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار، في أول يوم عمل في الأسبوع في إيران.
وكالات


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