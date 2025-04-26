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بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي

بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي

2025-04-26 08:10:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مركز رادع للتوعية المجتمعية بمخاطر الإرهاب والتطرف، عن بدء التحضيرات لمؤتمر الأمن الوطني الأردني حول "تعزيز الأمن المجتمعي".
وقال رئيس المؤتمر، مدير عام المركز، بلال البلبيسي، في بيان، إن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر انتهت من وضع خطة العمل اللازمة لإطلاق التحضيرات لعقد المؤتمر في نهاية حزيران المقبل.
وأضاف أن المؤتمر يُعد منصة متقدمة لبناء استراتيجيات الأمن الوطني في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بما ينسجم مع تحديد الأولويات وتكاملها على أسس شاملة تتناسب مع أمننا الوطني، وبما يضمن وضع نموذج وطني لمواجهة المخاطر الناجمة عن التطرف والإرهاب، بعيدًا عن التعاملات المبنية على الظروف اللحظية أو الحالات الطارئة، من خلال بناء نموذج للإنذار المبكر كتدبير وقائي لحماية المجتمع.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر هو الأول على مستوى المملكة الذي يؤسس لنموذج متقدم لرصد أعراض التطرف في المجتمع، وجاء لبناء وتعزيز ثقافة مهنية تخدم قطاعات الدولة كافة، بما يضمن توفير بيئة آمنة من التطرف والإرهاب، ويؤسس لمنظومة قوية في الأمن الوطني الأردني.
وبيّن أنه سيتم التواصل مع المؤسسات الوطنية في القطاعات كافة للمشاركة في بناء منظومة مؤسسية لتحقيق بيئة وطنية آمنة قادرة على التوافق مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتكون مخرجات المؤتمر منسجمة مع السياسات الوطنية الهادفة لتحقيق بيئة مجتمعية آمنة.

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