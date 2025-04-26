بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

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بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس فلاديمير بوتين القوات المسلحة بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل من فلول قوات كييف، مؤكدًا أن هذا التحرير سيهيئ الظروف لانتصارات جديدة ويعجّل بهزيمة نظام "النازية الجديدة" في كييف.
وقال بوتين في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام كييف بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو وقوات نخبته وقواته الخاصة المجهزة بالأسلحة الغربية ستنعكس حتمًا على كامل الجبهات".
وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة نظام النازية الجديدة في كييف".
وهنأ بوتين في ختام كلمته جميع المشاركين في هزيمة فلول "النازية الجديدة"، وقال: "أهنئ جميع الأفراد والمقاتلين والقادة على هذا النجاح والنصر. نشكركم على شجاعتكم وبطولتكم وخدمتكم لوطننا وشعب روسيا".
وأعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من مسلحي كييف.
وقال بوتين في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام كييف بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو وقوات نخبته وقواته الخاصة المجهزة بالأسلحة الغربية ستنعكس حتمًا على كامل الجبهات".
وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة نظام النازية الجديدة في كييف".
وهنأ بوتين في ختام كلمته جميع المشاركين في هزيمة فلول "النازية الجديدة"، وقال: "أهنئ جميع الأفراد والمقاتلين والقادة على هذا النجاح والنصر. نشكركم على شجاعتكم وبطولتكم وخدمتكم لوطننا وشعب روسيا".
وأعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من مسلحي كييف.
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