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بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

2025-04-26 08:10:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس فلاديمير بوتين القوات المسلحة بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل من فلول قوات كييف، مؤكدًا أن هذا التحرير سيهيئ الظروف لانتصارات جديدة ويعجّل بهزيمة نظام "النازية الجديدة" في كييف.
وقال بوتين في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام كييف بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو وقوات نخبته وقواته الخاصة المجهزة بالأسلحة الغربية ستنعكس حتمًا على كامل الجبهات".
وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة نظام النازية الجديدة في كييف".
وهنأ بوتين في ختام كلمته جميع المشاركين في هزيمة فلول "النازية الجديدة"، وقال: "أهنئ جميع الأفراد والمقاتلين والقادة على هذا النجاح والنصر. نشكركم على شجاعتكم وبطولتكم وخدمتكم لوطننا وشعب روسيا".
وأعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من مسلحي كييف.


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