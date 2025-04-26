الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان
الفاتيكان 26 نيسان (بترا)– شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، في مراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وشارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم الجنازة، التي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.
وتوفي قداسة البابا فرنسيس، يوم الاثنين الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل تعزيز السلام العالمي وقيم العدل والتسامح والمحبة.
وكان جلالة الملك قد التقى قداسة البابا فرنسيس عدة مرات منذ عام 2013 وإلى عام 2024، بما في ذلك خلال زيارة الحج البابوية إلى الأردن عام 2014، والتي شملت زيارة لموقع عمّاد السيد المسيح " المغطس".
--(بترا)
ن ح/ف ق
26/04/2025 14:39:02
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