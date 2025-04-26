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الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان

الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان

2025-04-26 08:07:26
(MENAFN- Jordan News Agency)


الفاتيكان 26 نيسان (بترا)– شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، في مراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وشارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم الجنازة، التي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.
وتوفي قداسة البابا فرنسيس، يوم الاثنين الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل تعزيز السلام العالمي وقيم العدل والتسامح والمحبة.
وكان جلالة الملك قد التقى قداسة البابا فرنسيس عدة مرات منذ عام 2013 وإلى عام 2024، بما في ذلك خلال زيارة الحج البابوية إلى الأردن عام 2014، والتي شملت زيارة لموقع عمّاد السيد المسيح " المغطس".
--(بترا)
ن ح/ف ق
26/04/2025 14:39:02

MENAFN26042025000117011021ID1109475487

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