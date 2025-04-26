إيران.. ارتفاع عدد المصابين بانفجار ميناء بندر عباس إلى 281 شخصاً

MENAFN - Al-Bayan) أصيب 281 شخصا على الأقل جراء الانفجار الضخم الذي وقع برصيف "رجائي" بميناء بندر عباس بمحافظة "هرمزكان" جنوبي إيران.

ونقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن“منظمة الطوارئ والإسعاف الإيرانية” قولها إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة أغلقت الطريق المؤدية إلى موقع الحادث فيما تبذل فرق الإغاثة جهودها للوصول إلى المنطقة لممارسة عملها.