إيران.. ارتفاع عدد المصابين بانفجار ميناء بندر عباس إلى 281 شخصاً

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إيران.. ارتفاع عدد المصابين بانفجار ميناء بندر عباس إلى 281 شخصاً
(MENAFN- Al-Bayan) أصيب 281 شخصا على الأقل جراء الانفجار الضخم الذي وقع برصيف "رجائي" بميناء بندر عباس بمحافظة "هرمزكان" جنوبي إيران.
ونقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن“منظمة الطوارئ والإسعاف الإيرانية” قولها إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت إلى أن السلطات المختصة أغلقت الطريق المؤدية إلى موقع الحادث فيما تبذل فرق الإغاثة جهودها للوصول إلى المنطقة لممارسة عملها.
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