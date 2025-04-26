واشنطن: الأنروا ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية

MENAFN - Al-Bayan) أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية، في تحول معاكس لموقف الحكومة الأمريكية القديم الذي كان يرى أن المنظمة محصنة من المسؤولية المدنية.

وكشفت وزارة العدل عن موقفها الجديد في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس كجزء من دعوى قضائية تهدف إلى محاسبة وكالة الأونروا، على الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.

ويؤكد التغير في الموقف وجهة النظر المتشددة تجاه الوكالة في ظل إدارة ترامب بعد مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس.

وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها عائلات بعض ضحايا الهجوم، أن الأونروا ساعدت حماس من خلال، من بين أمور أخرى، السماح بتخزين ووضع أسلحة في مدارسها وعياداتها الطبية وبتوظيف أعضاء من حماس.

ووصف محامو الأونروا الدعوى القضائية بأنها "سخيفة" وقالوا في إفادتهم في المحكمة إن الوكالة محصنة من المسؤولية باعتبارها "هيئة فرعية" تابعة للأمم المتحدة.