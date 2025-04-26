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بارزاني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن

بارزاني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن

2025-04-26 08:01:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نقل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس مسعود بارزاني، وذلك خلال زيارة قام بها الصفدي إلى أربيل ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق.

وأكد بارزاني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بالعراق مثمناً جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم أمن واستقرار العراق.

كما أكد بارزاني أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن بما يحقق المصالح المشتركة.

من جهته أكد الصفدي أهمية العمل على تطوير العلاقات بما يحقق المصالح الأردنية العراقية المشتركة، مشددا على أهمية تذليل أي عقبات في طريق التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات الأردنية العراقية قوية ولها تاريخ طويل من العمل المشترك بما يخدم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء القنصل العام للمملكة لدى إقليم كردستان العراق فؤاد المجالي ومدير عام مكتب الرئيس محمود الخلايلة.

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