بارزاني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن

بارزاني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن
خبرني - نقل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس مسعود بارزاني، وذلك خلال زيارة قام بها الصفدي إلى أربيل ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق.
وأكد بارزاني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بالعراق مثمناً جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم أمن واستقرار العراق.
كما أكد بارزاني أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن بما يحقق المصالح المشتركة.
من جهته أكد الصفدي أهمية العمل على تطوير العلاقات بما يحقق المصالح الأردنية العراقية المشتركة، مشددا على أهمية تذليل أي عقبات في طريق التعاون الاقتصادي المشترك.
وقال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات الأردنية العراقية قوية ولها تاريخ طويل من العمل المشترك بما يخدم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وحضر اللقاء القنصل العام للمملكة لدى إقليم كردستان العراق فؤاد المجالي ومدير عام مكتب الرئيس محمود الخلايلة.
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