ريم البارودي: لا أمانع أن أكون زوجة ثانية وأرفض الزواج العرفي

ريم البارودي: لا أمانع أن أكون زوجة ثانية وأرفض الزواج العرفي
خبرني - كشفت الفنانة ريم البارودي عن مواقفها تجاه قضايا الزواج، مؤكدة أنها لم تعد تعارض فكرة أن تكون زوجة ثانية أو حتى رابعة.
وقالت ريم في برنامج "من قريب"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس على قناة "عراق الحدث": "زمان كنت أرفض الموضوع تمامًا، لكن الآن مفيش مشكلة".
ووضعت شرطا لهذا الأمر، قائلة: "بشرط أن يكون الرجل عادلًا بين زوجاته. ومع ذلك، أنا ضد الزواج العرفي؛ الكلمة نفسها ثقيلة ومش مقبولة عندنا في مصر".
يُذكر أن أحدث أعمال ريم البارودي هو مسلسل "جوما"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة ميرفت أمين. عُرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي 2025، وهو من إخراج محمد النقلي.
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