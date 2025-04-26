ريم البارودي: لا أمانع أن أكون زوجة ثانية وأرفض الزواج العرفي

خبرني - كشفت الفنانة ريم البارودي عن مواقفها تجاه قضايا الزواج، مؤكدة أنها لم تعد تعارض فكرة أن تكون زوجة ثانية أو حتى رابعة.

وقالت ريم في برنامج "من قريب"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس على قناة "عراق الحدث": "زمان كنت أرفض الموضوع تمامًا، لكن الآن مفيش مشكلة".

ووضعت شرطا لهذا الأمر، قائلة: "بشرط أن يكون الرجل عادلًا بين زوجاته. ومع ذلك، أنا ضد الزواج العرفي؛ الكلمة نفسها ثقيلة ومش مقبولة عندنا في مصر".

يُذكر أن أحدث أعمال ريم البارودي هو مسلسل "جوما"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة ميرفت أمين. عُرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي 2025، وهو من إخراج محمد النقلي.