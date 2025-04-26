رئيس وزراء باكستان يؤكد استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها

رئيس وزراء باكستان يؤكد استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها
وقال شريف خلال مراسم عسكرية "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن" مهددا بالرد "بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.
كما أعلن شهباز استعداده لإجراء تحقيق "محايد" في الهجوم الفتاك الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.
وقال شريف في كلمة ألقاها في مراسم أقيم في أكاديمية عسكرية في مدينة أبوت آباد "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".
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