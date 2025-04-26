رئيس وزراء باكستان يؤكد استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها

MENAFN - Al-Bayan) أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف السبت أن بلاده "موحدة" و"مستعدة للدفاع عن سيادتها" على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند بعد هجوم فتاك في كشمير.

وقال شريف خلال مراسم عسكرية "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن" مهددا بالرد "بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.

كما أعلن شهباز استعداده لإجراء تحقيق "محايد" في الهجوم الفتاك الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقال شريف في كلمة ألقاها في مراسم أقيم في أكاديمية عسكرية في مدينة أبوت آباد "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".