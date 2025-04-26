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نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين

نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين

2025-04-26 07:04:51
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN- قال النائبان البريطانيان شوكت آدم وأندرو جورج، إنهما تعرضا للتحقيق ومضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارتهما الأسبوع الماضي إلى دولة فلسطين المحتلة.

وتحدثا للأناضول عن المضايقات والتحقيقات التي تعرضا لها، وكذلك القيود والممارسات التمييزية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

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