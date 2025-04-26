نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين

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نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN- قال النائبان البريطانيان شوكت آدم وأندرو جورج، إنهما تعرضا للتحقيق ومضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارتهما الأسبوع الماضي إلى دولة فلسطين المحتلة.
وتحدثا للأناضول عن المضايقات والتحقيقات التي تعرضا لها، وكذلك القيود والممارسات التمييزية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.
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