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سلطة المياه: العمل جار على تحديد موقع سد الملاقي

سلطة المياه: العمل جار على تحديد موقع سد الملاقي

2025-04-26 07:04:50
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت سلطة المياه إن العمل جار على تحديد موقع سد الملاقي قرب النصارية شرق نابلس، كجزء من مشروع ضخم تقوم به، ويتضمن إنشاء محطة طولكرم لمعالجة مياه الصرف الصحي ونقل المياه المعالجة من محطة نابلس الغربية إلى الأغوار، للاستفادة منها في الزراعة، وتحديدا زراعة النخيل، إلى جانب الاستفادة منه في مجال توليد طاقة كهربائية متجددة.

وزار الفريق الفني ممثلا بالمستشار الفني لسلطة المياه معاذ أبو سعدة، والاستشاري عامر مرعي، اليوم السبت، الموقع المقترح لإنشاء سد الملاقي قرب قرية النصارية.

وأشارت سلطة المياه في بيان صدر، إلى أن العمل جار حاليا على تنفيذ التصاميم لمحطة طولكرم والخطوط الناقلة بتمويل من البنك الدولي، في حين أن تنفيذ التصاميم الخاصة بالسد يأتي بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

وأوضحت سلطة المياه أنها تهدف من إنشاء السدود، إلى الاستفادة من كميات الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة، وزيادة الرقة الزراعية من خلال تخزين المياه المعالجة ومياه الأمطار خلال أشهر الشتاء، واستخدامها في أوقات الطلب صيفا، إضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية من خلال الخطوط الناقلة والسد، واستغلال المسطحات لأنشاء محطات توليد طاقة شمسية.

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