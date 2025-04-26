سلطة المياه: العمل جار على تحديد موقع سد الملاقي
وزار الفريق الفني ممثلا بالمستشار الفني لسلطة المياه معاذ أبو سعدة، والاستشاري عامر مرعي، اليوم السبت، الموقع المقترح لإنشاء سد الملاقي قرب قرية النصارية.
وأشارت سلطة المياه في بيان صدر، إلى أن العمل جار حاليا على تنفيذ التصاميم لمحطة طولكرم والخطوط الناقلة بتمويل من البنك الدولي، في حين أن تنفيذ التصاميم الخاصة بالسد يأتي بتمويل من الحكومة الفلسطينية.
وأوضحت سلطة المياه أنها تهدف من إنشاء السدود، إلى الاستفادة من كميات الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة، وزيادة الرقة الزراعية من خلال تخزين المياه المعالجة ومياه الأمطار خلال أشهر الشتاء، واستخدامها في أوقات الطلب صيفا، إضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية من خلال الخطوط الناقلة والسد، واستغلال المسطحات لأنشاء محطات توليد طاقة شمسية.
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