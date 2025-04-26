سلطة جودة البيئة: التعامل مع 72 شكوى بيئية خلال الربع الأول من 2025

سلطة جودة البيئة: التعامل مع 72 شكوى بيئية خلال الربع الأول من 2025
وأوضحت، في تقريرها الربعي حول الشكاوى البيئية، أن الشكاوى توزعت على مختلف مكاتبها في المحافظات، حيث سجل مكتب قلقيلية العدد الأعلى بواقع 15 شكوى، تلاه مكتب سلفيت بـ11 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على مكاتب الخليل (9)، ورام الله (8)، وبيت لحم (7)، ونابلس (7)، وأريحا (6)، وجنين (3)، وطوباس (3)، وطولكرم (3).
وبيّن التقرير أن الشكاوى تنوعت بين الإزعاج البيئي الناجم عن الروائح والدخان (27 شكوى)، والتلوث بالمياه العادمة (13 شكوى)، والنفايات الصلبة أو الخطرة (14 شكوى)، إضافة إلى 8 شكاوى تتعلق بالضجيج، و6 بالنفايات الإنشائية، و2 بأبراج البث الخلوي، بالإضافة إلى شكويين؛ إحداهما حول الاعتداء على الطبيعة، والأخرى مرتبطة بالمحاجر والكسارات.
وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بناءً على الشكاوى الواردة، شملت إغلاق ملفات 4 شكاوى، وتوجيه 15 إخطاراً للمنشآت لتصويب أوضاعها، وإحالة 26 شكوى إلى جهات الاختصاص، إلى جانب تحويل 8 شكاوى إلى النيابة العامة أو الشرطة لاتخاذ المقتضى القانوني.
كما استعرض التقرير عدداً من القضايا التي جرت متابعتها مع الجهات المختصة، من بينها شكاوى تتعلق بتسرب مياه عادمة وتهريب نفايات في قلقيلية وطوباس، وحرق مواد بلاستيكية في دير سامت، وإنشاء مكب عشوائي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وغيرها من القضايا التي لا تزال قيد المتابعة.
وفي بيت لحم، أُحيلت شكوى تتعلق بالتحريض على الاعتداء على الحيوانات البرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التنسيق مع شرطة البيئة لملاحقة المعتدين قانونيا.
وحول آليات استقبال الشكاوى، أوضح التقرير أن 42 شكوى وصلت عبر الهاتف، و17 شكوى من خلال الحضور الشخصي، و7 شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وردت 4 شكاوى عبر الفاكس، وشكويان عبر البريد الإلكتروني.
وفي سياق آخر، ضبطت الجهات المختصة عملية تهريب لطيور الحسون في محافظة أريحا، حيث جرى تحويل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.
ولفت التقرير إلى أن عدد الشكاوى المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضاً مقارنة بفترات سابقة، بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها المحافظات، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس.
وأكدت سلطة جودة البيئة استمرارها في متابعة الشكاوى البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز جهود رفع الوعي البيئي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مختلف المحافظات.
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