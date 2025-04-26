سلطة جودة البيئة: التعامل مع 72 شكوى بيئية خلال الربع الأول من 2025

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN - أعلنت سلطة جودة البيئة، اليوم السبت، أنها تعاملت مع 72 شكوى بيئية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظات الوطن.

وأوضحت، في تقريرها الربعي حول الشكاوى البيئية، أن الشكاوى توزعت على مختلف مكاتبها في المحافظات، حيث سجل مكتب قلقيلية العدد الأعلى بواقع 15 شكوى، تلاه مكتب سلفيت بـ11 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على مكاتب الخليل (9)، ورام الله (8)، وبيت لحم (7)، ونابلس (7)، وأريحا (6)، وجنين (3)، وطوباس (3)، وطولكرم (3).

وبيّن التقرير أن الشكاوى تنوعت بين الإزعاج البيئي الناجم عن الروائح والدخان (27 شكوى)، والتلوث بالمياه العادمة (13 شكوى)، والنفايات الصلبة أو الخطرة (14 شكوى)، إضافة إلى 8 شكاوى تتعلق بالضجيج، و6 بالنفايات الإنشائية، و2 بأبراج البث الخلوي، بالإضافة إلى شكويين؛ إحداهما حول الاعتداء على الطبيعة، والأخرى مرتبطة بالمحاجر والكسارات.

وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بناءً على الشكاوى الواردة، شملت إغلاق ملفات 4 شكاوى، وتوجيه 15 إخطاراً للمنشآت لتصويب أوضاعها، وإحالة 26 شكوى إلى جهات الاختصاص، إلى جانب تحويل 8 شكاوى إلى النيابة العامة أو الشرطة لاتخاذ المقتضى القانوني.

كما استعرض التقرير عدداً من القضايا التي جرت متابعتها مع الجهات المختصة، من بينها شكاوى تتعلق بتسرب مياه عادمة وتهريب نفايات في قلقيلية وطوباس، وحرق مواد بلاستيكية في دير سامت، وإنشاء مكب عشوائي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وغيرها من القضايا التي لا تزال قيد المتابعة.

وفي بيت لحم، أُحيلت شكوى تتعلق بالتحريض على الاعتداء على الحيوانات البرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التنسيق مع شرطة البيئة لملاحقة المعتدين قانونيا.

وحول آليات استقبال الشكاوى، أوضح التقرير أن 42 شكوى وصلت عبر الهاتف، و17 شكوى من خلال الحضور الشخصي، و7 شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وردت 4 شكاوى عبر الفاكس، وشكويان عبر البريد الإلكتروني.

وفي سياق آخر، ضبطت الجهات المختصة عملية تهريب لطيور الحسون في محافظة أريحا، حيث جرى تحويل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.

ولفت التقرير إلى أن عدد الشكاوى المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضاً مقارنة بفترات سابقة، بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها المحافظات، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس.

وأكدت سلطة جودة البيئة استمرارها في متابعة الشكاوى البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز جهود رفع الوعي البيئي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مختلف المحافظات.